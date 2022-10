"Ya me lo gasté": Mujer que vendió entradas falsas para concierto de Daddy Yankee advierte que no devolverá el dinero

24 oct. 2022 - 17:00 hrs.

Pamela Cabanillas, la joven peruana de 18 años que supuestamente lidera una banda que estafó a 7 mil personas vendiendo entradas fraudulentas para el concierto de Daddy Yankee en Perú, apareció para hablar y "aclarar" los rumores que han surgido en la prensa sobre ella y su participación en el engaño.

La agrupación de revendedores fue denominada como "el QR de la estafa" y, de acuerdo a la investigación que se está llevando en ese país, lograron reunir una suma de 650 mil dólares (alrededor de 650 millones de pesos chilenos).

Además de estas personas, el jefe de la División de Estafas de la Dirincri, coronel José Manuel Cruz, dijo que habría siete influencers de ese país involucrados, eso sí, presuntamente como víctimas de la estafa.

¿Qué dijo Cabanillas?

La joven realizó una entrevista con el programa de televisión peruano Panorama. En él, dijo que las personas estafadas "lamentablemente no van a poder recuperar su dinero, porque ya me lo he gastado”.

“Ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero”, recalcó.

Pamela Cabanillas explicó que ella es "una persona que le gusta mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, comprarse zapatillas caras, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos, soy de esas personas”, lo que le habría motivado a realizar la estafa.

"(Es la vida) que quise tener, claro, sin medir las consecuencias de mis actos", aseguró.

Además, la joven de 18 años, que actualmente se encuentra en un lugar indeterminado de Europa, explicó que solo logró amasar entre 100 mil y 150 mil soles con la venta de entradas falsas para conciertos, pero no solo el de Daddy Yankee, sino que también de Bad Bunny, Karol G y Coldplay.

Modo de estafa

La chica explicó que su modus operandi era ofrecer las entradas falsificadas a través de grupos de Facebook y que "cambiaba los QR, compraba en la página de Teleticket los QR y los cambiaba, le ponía el código de barras".

Finalmente, admitió que "cometí el error de estafar a gente que no tenía nada que ver", y que las denuncias de la policía "son ciertas".

"Yo acepto mi error, estafé a mucha gente sin medir las consecuencias y pido disculpas. Perdón públicamente a la gente que le he hecho mucho daño", cerró.

