"Me estafaron": Habla influencer involucrado en venta de entradas falsas para concierto de Daddy Yankee

21 oct. 2022 - 16:00 hrs.

Una red liderada por una joven de 18 años estafó a miles de fanáticos de Daddy Yankee, quien está realizando su gira de despedida por Latinoamérica, revendiéndoles entradas fraudulentas para asistir al concierto que daba el artista en Perú.

A través de la utilización de un código QR, la agrupación de revendedores estafó a 7 mil personas, reuniendo la suma de 650 mil dólares, equivalentes a cerca de 650 millones de pesos chilenos.

Sin embargo, el grupo denominado como "el QR de la estafa" no actuó solo. El jefe de la División de Estafas de la Dirincri, coronel José Manuel Cruz, dijo que serían 7 los influencers de ese país involucrados, presuntamente como víctimas de la estafa.

Habla influencer involucrado

De acuerdo a lo que informa Latina Noticias, Diego Zurek —ex chico reality, futbolista, modelo e influencer con 115 mil seguidores en Instagram— fue uno de los rostros conocidos en Perú que obtuvo una gran cantidad de entradas provenientes de la banda delictual.

El joven dijo que "yo ya devolví más de 25 mil soles, y me falta devolver el resto. Me costaron casi mil soles, más o menos así me costó".

Además, mencionó que a la mujer que contactó se llama Pamela Soley Cabanillas y le compró 12 entradas, la misma joven de 18 años que se fugó a España en un vuelo comercial con todo el dinero recaudado producto de este fraude.

En sus redes sociales, Zurek aseguró que "yo tengo que poner el pecho por lo que me hicieron a mí. Entre hoy y mañana estoy cerrando el tema, depositándole a algunas personas más para cumplir con todos al 100%".

Acusaciones de reventa

Tras ser consultado de si había comprado las entradas para revenderlas, el influencer lo negó, diciendo que "no compré para revenderlas, yo compré para mi familia (...) me estafaron con todas esas entradas y claramente nadie me va a devolver el dinero".

Por último, aseveró que había confiado en Pamela porque "me dijo que ella estaba trabajando con otro influencer, que es Erick Valcarcel. Me mandó fotos y todo".

"Le pregunté al influencer y me dijo que sí, que parecía una chica seria y que con él había hecho un contrato", finalizó.

Hasta el momento, la policía cree que son 25 personas las involucradas en esta red criminal.