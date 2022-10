Se sentía mal y médicos le dijeron que era "por su edad", pero finalmente le dieron un grave diagnóstico

05 oct. 2022 - 12:00 hrs.

Una mujer fue diagnosticada de una grave enfermedad después de casi dos años de que su médico le asegurara que "no había nada malo", que sus síntomas, incluido el cansancio extremo, eran "debido a su edad".

Julia Jones, de la ciudad de Preston, en Inglaterra, tenía 61 años en ese momento y le habían detectado un bulto debajo de su brazo. Preocupada, visitó a su médico de cabecera, sin embargo, este desestimó sus molestias y le dijo que solo eran glándulas inflamadas.

El verdadero diagnóstico

La jubilada comentó a The Post que sabía que algo andaba mal. "Les decía a mis compañeros de trabajo que estaba muy cansada y que el bulto me estaba molestando mucho", recordó.

No fue hasta 18 meses después, durante una mamografía de rutina, que supo la verdadera causa de su condición. Al levantar el brazo para que la examinaran, el radiólogo notó algo inusual y le dio una orden médica para que se tomara una biopsia.

"Se pensó que podría tener cáncer de mama, por lo que me hicieron una biopsia. Sin embargo, me dijeron que tenía leucemia linfocítica crónica (LLC).", señaló Julia. Se trataba de un cáncer que tiende a desarrollarse muy lentamente.

Julia fue derivada a un hematólogo y le recomendaron "observar y esperar" durante un tiempo, pero al año siguiente desarrolló una infección en el pecho y fue ingresada en el hospital. Aunque se recuperó bien, comenzó a tener problemas para tragar, y un otorrinolaringólogo descubrió que tenía un linfoma en la lengua, la tráquea y la garganta, por lo que se inició el tratamiento.

Actualmente, Julia tiene 74 años y ya no tiene LLC en su médula ósea gracias a su participación en un ensayo clínico. "Sigo recibiendo transfusiones de inmunoglobulinas cuatro veces por semana y he estado libre de infecciones durante aproximadamente dos años", explica.

Julia Jones logró recuperarse. The Post.

Asimismo, destaca la importancia de crear conciencia, tanto entre el público como entre los profesionales de la salud, de que no siempre los síntomas son evidentes. "Mi consejo para cualquiera sería que si no está seguro, si no está contento, pida una segunda opinión", añadió