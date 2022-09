"No tengo a nadie": Inglés terminó relación con ucraniana refugiada y ella fue detenida tras irrumpir en su casa

28 sept. 2022 - 12:39 hrs.

La relación entre el inglés Tony Garnett y Sofiia Karkadym llegó a su fin, luego de que él declarara a un medio británico que la relación no daba para más. Transcurridos los días, la ucraniana fue arrestada al generar disturbios a las afueras de la casa del hombre.

"Tony, te amo"

La mujer conversó con MailOnline y aseguró estar devastada luego de que el hombre la dejara, al igual que como hizo con su exesposa, con quien llevaba 10 años de relación.

La desesperación de la joven de 22 años la llevó al domicilio del hombre de 29, donde generó disturbios e incluso intentó derribar la puerta, gritando "Tony, te amo".

Por ello, el hombre llamó a la policía y funcionarios policiales la arrestaron en el lugar. Posteriormente, fue liberada sin cargos en su contra.

"No tengo a nadie"

"Estoy perdida. Estoy desolada y todavía estoy enamorada de Tony", afirmó la joven en declaraciones exclusivas al medio inglés.

Sobre su arresto, lo justificó diciendo que "no tengo a nadie aquí. Sin hogar y sin dinero. No tengo amigos. Me estoy quedando en un lugar repugnante que la policía me ha otorgado".

En tanto, fue advertida por la policía sobre no volver a contactarlo, ya sea por teléfono, mensajes o yendo a buscarlo, ya que sería nuevamente detenida y Tony podría levantar cargos por acoso.

Asimismo, afirmó que sus intenciones no eran atacarlo, pero que "estaba muy enojada por cosas relacionadas con su expareja (Lorna) y sus hijos".

"Él me prometió que cuidaría de mí y que todo estaría bien. Nos íbamos a casar, yo sabía que él no podía tener más hijos, pero pensé que podríamos tenerlos en unos años", detalló la mujer sobre su relación.

"No entiendo qué pasó"

La ucraniana profundizó todavía más en la relación que tuvieron de cuatro meses y dice no saber qué hacer para recuperar a Tony.

"Soñé mi vida con él. No entiendo cómo es que terminamos. No me permite ir a verlo y he sido arrestada en otras ocasiones al intentar hablar con él a solas", manifiesta.

Respecto al término, asegura que Tony acabó la relación por mensaje de texto y que a raíz de ello, "no le importa cómo esté, me dejó en la calle. Me mostró una cara completamente diferente".