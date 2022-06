"Si no estás conmigo, no vas a estar con nadie": La amenaza de un hombre antes de intentar asesinar a su exnovia

22 jun. 2022 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un intento de femicidio tuvo lugar en San Fernando, Buenos Aires, Argentina, cuando un hombre de 37 años, intentó apuñalar a su exnovia, de 31, cuando ella intentó cortar la relación por "actitudes violentas".

Luis Alberto Gómez, decidido a no cortar con la mujer, fue y atacó a Graciela Núñez, no sin antes amenazarla: "Si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie". Fue allí cuando la apuñaló por la espalda, indica Télam.

Actitudes violentas

Los investigadores entrevistaron a la mujer y esta señaló que tomó la decisión de cortar la relación debido a que notó ciertas "actitudes violentas" del hombre, que la mantuvieron en alerta.

Es por ello que decidió dejarlo y le comunicó al hombre que regresaría a su casa junto a su exesposo e hijos, lo que desató la ira de Gómez.

"Ella pudo contar que había sido víctima de violencia por parte de Gómez y que producto de esa situación en alguna oportunidad se fue a atender en el hospital, aunque aclaró que no se animó a hacer la denuncia penal", dijo una fuente judicial al mismo medio.

Intento de femicidio

El pasado domingo, alrededor de las 14:30, la mujer fue hasta la casa de su exnovio, para tomar sus cosas y finalmente cortar la relación de raíz.

El hombre intentó convencerla de continuar en la relación, pero la decisión de Graciela se mantuvo, por lo que inició una fuerte discusión entre los dos.

Fue en ese momento que Gómez se toma un momento y va hasta la cocina, regresando con un cuchillo en la mano, objeto que la mujer ignoró que él sostenía.

Muy calmadamente la abrazó y fue ahí cuando le dijo que "si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie" y procedió a apuñalarle por la espalda. Pese al violento ataque, logró sobrevivir y arrancar, pidiéndole auxilio a los vecinos.

El agresor, por su parte, fue interceptado por las mismas personas que vieron a la joven cuando intentaba escapar con una bicicleta. Producto del hecho, fue violentado por quienes lo retuvieron, ingresándolo a su domicilio hasta la llegada de la policía.

La víctima se recupera

Tras el intento de femicidio, el sujeto se hirió a sí mismo en reiteradas ocasiones con el mismo cuchillo. Por ello, fue llevado hasta el mismo centro de salud donde se recupera la mujer, aunque en sectores apartes.

La mujer se encuentra en fuera de peligro, mientras que él se encuentra en estado grave y en terapia intensiva. En tanto, por el hecho, se encuentra en custodia en calidad de detenido.

