No se da por vencido: Hombre reprobó 25 veces prueba de ingreso a la universidad, pero volverá a intentarlo

23 may. 2022 - 15:30 hrs.

Un verdadero ejemplo de perseverancia es el que ha dado un empresario de 55 años, quien ha intentado en 25 ocasiones entrar a la universidad de sus sueños, la misma cantidad de veces que ha reprobado el examen de admisión. Pese a que no ha tenido éxito, no pierde la esperanza.

Desde que era un adolescente, Liang Shi se propuso aprobar la prueba de ingreso a la prestigiosa Universidad de Sichuan, en China, sin embargo, no ha logrado obtener el puntaje necesario para pasar el llamado Gaokao.

Dicho examen, estandarizado dentro del sistema educativo chino, determina qué personas son las indicadas para tener acceso a la educación superior y se caracteriza por su enorme complejidad. De hecho, solo 2 cada 5 personas logran aprobarlo.

"Todavía soy joven"

Fue en 1983 cuando el persistente aspirante rindió el test por primera vez, cuando apenas tenía 17 años. A partir de esa instancia, vinieron otros 24 intentos fallidos y, ahora, se encuentra preparándose para el intento número 26.

"Mis calificaciones eran bajas en ese momento, pero mi deseo de asistir a la universidad era fuerte y es por eso que no me he rendido después de todos estos años", declaró al medio estatal China News.

En un principio, Liang Shi optó para la carrera de ciencias, pero tras varios intentos fallidos decidió modificar su estrategia y esta vez buscará conseguir un cupo en ciencias humanas y artes. El puntaje más alto que ha obtenido en la prueba es de 403 de 750 puntos, pero el mínimo para el ingreso en la mencionada casa de estudios es de 521.

Según detalló, en todos estos años solo ha "faltado" al examen en 14 ocasiones, debido a que hasta 2001 no estaba permitido que se presentaran a la prueba personas casadas ni mayores de 25 años.

Actualmente, Liang es dueño de una empresa de materiales de construcción y asegura que no se rendirá hasta lograr su propósito. “Acabo de cumplir 55 años y todavía soy joven", respondió a quienes lo cuestionan.