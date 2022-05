Dos hermanos se divierten cavando un hoyo de 3 metros en la playa y la arena se los traga: uno murió aplastado

Levi Caverly, de 18 años, murió aplastado por la arena de la playa cuando cavaba un hoyo para divertirse. El adolescente jugaba con su hermana Helen, de 17 años, quien sobrevivió al trágico accidente ocurrido durante sus vacaciones.

Los hermanos Caverly, residentes de Union, Maine, se encontraban con sus padres disfrutando en la playa privada Ocean Beach 3, ubicada en Toms River, Nueva Jersey, Estados Unidos.

The Ocean Beach community is in mourning after Levi Caverly, 18, of Maine, died after the hole he and his 17-year-old sister were digging collapsed Tuesday afternoon. We’re live on @CBSPhilly at 4 pm & 5 pm with more on firefighters’ efforts to rescue the two teens. pic.twitter.com/00QarnI5Mz