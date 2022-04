"En ningún momento la acosé": Taxista que trasladó a Debanhi Escobar rompe el silencio y asegura ser inocente

27 abr. 2022 - 23:44 hrs.

Con el paso de los días, nuevos antecedentes se han ido revelando en el marco de la investigación por el crimen de Debanhi Escobar, joven de 18 años que fue hallada muerta al interior de un pozo en un motel en México.

La situación comenzó a comentarse ampliamente en redes sociales luego de la viralización de una imagen de la víctima en plena carretera y de noche, después de abordar un taxi tras asistir a una fiesta en compañía de dos amigas el pasado 9 de abril, informa Caracol.

El chofer del vehículo, identificado como Juan David Cuéllar, fue apuntado como uno de los sospechosos de la desaparición de Debanhi y acusado al mismo tiempo por el propio padre de haberla acosado sexualmente en ese instante. Por esta razón, la joven habría decidido descender del auto, lo que aún no se ha confirmado.

"Nunca pensé en estar en esta situación"

El hombre optó por entregar su testimonio en el medio INFO 7 debido a las acusaciones en su contra. En esta línea, fue enfático en señalar que jamás abusó sexualmente de la víctima.

"Nunca pensé en estar en esta situación y por eso salí a dar la cara, porque no le debo nada a nadie y quiero que todos sepan la verdad", sostuvo Cuéllar.

El sospechoso manifestó que Debanhi tuvo la repentina intención de bajarse del taxi antes de llegar a su casa, por lo que el hombre decidió sacarle la foto que más tarde se viralizó en Internet.

"Siempre me porté bien con ella"

No obstante, le envió un mensaje a una de sus amigas que la acompañó a la fiesta y expresó: "Me empezó a manotear, entonces la dejé que se bajara. Te aviso para que vengan por ella porque estaba muy agresiva".

El hombre continuó con su relato y recalcó que "en ningún momento la acosé". A su vez, le respondió a su padre, Mario Escobar, y dijo que si "supiera que yo siempre quise llevarla a su casa, siempre me porté bien con ella, no estaría diciendo lo que está diciendo ahorita, al contrario, me daría las gracias por tratar de ayudar a su hija".

En entrevista exclusiva con INFO7, Juan David Cuellar explica sus motivos para dar su versión de los hechos en el caso de la desaparición de Debanhi Escobar



Vea la entrevista completa aquí -> https://t.co/77qXDcKwgM#INFO7Local #INFO7 #Noticias #Debanhi #NuevoLeón pic.twitter.com/fVIlz6pD0e — INFO7 (@info7mty) April 27, 2022

Cabe señalar que Ivonne Alejandra y Jehieli Sarahil, están siendo investigadas por las autoridades, puesto que ellas estuvieron con Debanhi antes de su desaparición y posteriormente se contactaron con el taxista para que la llevara a su domicilio.