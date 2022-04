La historia de Debanhi Escobar: La estudiante mexicana asesinada y arrojada en un pozo tras ser abusada

24 abr. 2022 - 07:00 hrs.

México se estremece tras un nuevo femicidio. Luego de 13 días desaparecida, Debanhi Escobar, de 18 años, fue hallada sin vida en el fondo de una cisterna o pozo de agua de un motel, luego de varias inspecciones realizadas en la zona.

La joven fue vista por última vez el 9 de abril en la colonia Nueva Castilla, municipio de Escobedo, Nuevo León, cuando se bajó de un taxi en el kilómetro 15,5 de la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, entre una empresa de trasporte y el motel Nueva Castilla.

Cayó a la sisterna Debanhi Escobar (detrás del motel) al no ver qué estaba destapada, y aquí me preguntó yo,y el vídeo que dicen tener dónde se ve que entra a la empresa(empresa que está a unos metros del motel)y no se ve al salir, Encuentran dónde ya se había buscado? 😐😐😶 pic.twitter.com/Yn6w9QuVJD — bichotamami (@IngridMcleod17) April 22, 2022

Eran las 5 de la madrugada, Debanhi regresaba de una fiesta a donde había asistido con dos amigas que se retiraron antes y le enviaron un taxista “de confianza” para que la llevara a su casa. El hombre presta servicio a través de una aplicación digital, pero esa vez fue contactado de forma independiente, recogió Milenio.

México es tan mágico que los cuerpos de mujeres y niñas aparecen de la nada.

Si se atreven a decir que México es seguro para las mujeres, no sé que decirles #DebanhiEscobar #Debanhi pic.twitter.com/bxInLSqBCK — 🍷 (@disenchxnted444) April 22, 2022

Padre de Debanhi: el taxista la acosó sexualmente

La última foto de la joven estudiante habría sido tomada por el mismo conductor y enviada a sus amigas como evidencia de que la había dejado en plena carretera y no en su casa, a petición de la misma Debanhi Escobar.

La encontraron, pero lamentablemente no viva; esto es inaceptable en todo México y ya estamos hartos de estos hechos, sean con mujeres como también con niños y varones, estamos hasta la madre de estos crímenes y también...#DebanhiEscobar pic.twitter.com/pA37iA2AJS — Mr. D 👉🏻Punichairo👈🏻 ArrM (@arramrt) April 22, 2022

Sin embargo, el padre de la víctima, Mario Escobar, aseguró a los medios que tuvo acceso a imágenes en las que se observa al taxista acosando sexualmente a su hija alargando el brazo para tocarle los senos. Esta sería la razón por la que la joven se habría bajado del vehículo en el camino.

"Yo supongo que mi hija no aguantó el acoso, porque es un acoso donde el fiscal dice que no hay acoso. Acuso públicamente, yo, a Juan David Cuéllar (el taxista) de todo esto", declaró el profesor de secundaria. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dice que el hombre ha colaborado y está en libertad.

Debanhi, eres luz, eres esperanza, eres trascendencia.



Gracias por unirnos a tantos corazones, vuela alto #DebanhiEscobar pic.twitter.com/wJYWlSJaD4 — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) April 22, 2022

Estaba en un pozo de agua de 4 metros de profundidad

Voluntarios, perros de rescate y drones participaron en los operativos de búsqueda que no cesaron, hasta que trabajadores del motel alertaron a las autoridades de un olor fétido proveniente de una alcantarilla que se utilizaba para una antigua piscina que ya no estaba en uso, indicó El País.

Con esta pista, el 21 de abril a eso de las 2 de la madrugada, un equipo de buzos rescató el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. Estaba dentro de un depósito subterráneo agua, ubicado en los terrenos del motel Nueva Castilla, cateado previamente, difundió el medio.

Encuentran un cuerpo en el Hotel Nueva Castilla,Monterrey NL @HijosDeMx



El padre culpa a fiscalía;

Debanhi Escobar, joven de 18 años fue reportada como desaparecida el 9 de abril, después de acudir a una fiesta en una quinta en Escobedo



Un completo DESGOBIERNO #MxEsNuestro pic.twitter.com/pUrh55YwB3 — El Yaqui por un pueblo unido (@Yaqui_23472138) April 22, 2022

El pozo de agua, con una profundidad de cuatro metros, está ubicado detrás de un muro que forma parte de la fachada del motel, cerca de donde la estudiante universitaria fue vista por última ocasión.

Familiares denuncian negligencia en la investigación

Debanhi tenía la misma ropa que tenía el día que desapareció, además de un crucifijo de su propiedad. “Mi hija está muerta. Y yo no sé qué hacer”, reaccionó desconsolado Mario Escobar, al confirmar la identidad de la única hija que tuvo con su esposa Dolores.

Se preguntó si el cuerpo estaba allí desde el principio o fue “sembrado” y dijo que es “mentira que se haya resbalado en la cisterna”, como se manejó en una de las hipótesis, según Milenio.

“Estoy molesto porque me equivoqué: creí en la Fiscalía. Nunca me pasaron los tomos [de la investigación], yo les pedía copias, que es mi derecho como víctima. Nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo. Exijo justicia”, expresó a los medios de comunicación alegando negligencia en el proceso.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha explicado cómo fue que el cuerpo de la joven llegó hasta la cisterna. La institución precisó que como parte de la investigación se han realizado más de 70 entrevistas y revisado unos 120 videos de cámaras de vigilancia.

"Sí hubo abuso sexual"

Ahora el comisionado federal de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Omar Tamez, reveló a los medios que existen irregularidades en la investigación y aseguró que la estudiante fue víctima de abuso sexual.

"Sí, hay un abuso sexual, es algo delicado, pero como les comento, eso lo vamos a dar por cierto en el segundo peritaje. Al cadáver se le va a dejar descansar en paz, ya no puede presentar más pruebas", detalló Tamez.