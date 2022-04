Empleada de un hospital se disfraza de enfermera y roba un bebé recién nacido: Un vecino la delató y lo rescataron

23 abr. 2022 - 11:00 hrs.

Yeni Fernanda “N” burló la seguridad del hospital donde trabajaba y se robó un bebé recién nacido sin despertar sospechas.

Se disfrazó de enfermera, entró en el área de cunas y se llevó al niño. “Le toca su vacuna”, le dijo a la madre del menor, Karla Guadalupe, de 19 años.

Cambió su vestimenta por un jean azul, una blusa negra y un tapabocas y salió por la puerta principal del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, en el sur de México. Llevaba al niño en los brazos, sobre su pecho, cubierto con una manta, reportó Univisión.

La mujer tomó el taxi 0663 y se dirigió a su residencia en la localidad de Raymundo Enríquez. Los vecinos vieron extrañados que Yeni Fernanda llegara con un recién nacido, porque no había estado embarazada. El incesante llanto del pequeño hizo imposible que las familias cercanas ignoraran la presencia del bebé.

Estas son las fotos de la mujer y el vehículo qué usó para escapar. #Tapachula #AlertaAmber pic.twitter.com/iFwSfvlLqV — ONeZetty (@OneZetty) April 19, 2022

Dos horas después del rapto, las verdaderas enfermeras encontraron vacía la cuna del neonato “N” Pérez Gómez. En medio del caos, Karla Guadalupe tenía aún fresca la imagen de su hijo: Cabello castaño claro, ojos negros, con un peso de 2,11 kilogramos y 40 centímetros de estatura.

Los accesos al hospital fueron cerrados y se desplegó un intenso operativo de búsqueda dentro del centro de salud y en los alrededores. El Universal informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió la Alerta Ámber, un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos.

Se activa Alerta Amber Chiapas para localizar al menor “N” Pérez Gómez de un día de nacido que fue sustraído en Tapachula, Chiapas, por una persona del sexo femenino de la que se desconoce su identidad.



Se considera que la integridad del menor se encuentra en riesgo. pic.twitter.com/19tNsx1fs8 — IMSS Chiapas (@IMSSchiapas) April 19, 2022

Hablaron taxista y vecino de la ladrona del bebé

Las autoridades difundieron fotografías del niño y de la mujer que se replicaron rápidamente en las redes sociales. Al conocer la noticia, el taxista y un informante anónimo ofrecieron pistas sobre el paradero de la posible la ladrona del bebé, que fue encontrada en su residencia, publicó el portal Noticieros Televisa.

El niño fue recuperado sano y salvo y Yeni Fernanda “N”, de 29 años, fue detenida por el delito de sustracción de menores. El pequeño “N” Pérez Gómez volvió a los brazos de sus padres en el hospital.

Coordinación de autoridades y apoyo de la sociedad permiten rescate de recién nacido sustraído de hospital de Tapachula.https://t.co/oJZ2u67C90 pic.twitter.com/d2f0Cq3Hb3 — IMSS Chiapas (@IMSSchiapas) April 20, 2022

Los primeros reportes indicaron que la mujer trabajaba desde hace un año en el hospital como Auxiliar Universal de Oficina. El Fiscal del Distrito Fronterizo Costa, Juan Carlos Alfaro Cruz, indicó en rueda de prensa que se desconoce el móvil del robo.

#Actualizacion| Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) detuvieron a Karla Guadalupe "N", por presunto #secuestro del recién nacido pic.twitter.com/DNpmgI91Cx — Puebla Comunica (@Puebla_Comunica) April 20, 2022

Actitud sospechosa

El niño nació el lunes 18 y fue robado el 19. “Yo estaba aquí desde las 10 de la mañana. Estuve normal con el bebé cargándolo y había una enfermera que me llamaba mucho la atención porque me insistía que lo dejara en la cama, pero no le hice caso”, detalló a El Heraldo Digital la tía abuela del bebé, Yolanda Pérez.

A las 10:30 de la noche del mismo 19, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, publicó la noticia en su cuenta Twitter: El bebé había aparecido. Allí aclaró que había sido detenida una mujer llamada Yeni Fernanda “N”, ya que en un principio circuló el nombre de Rosalía Vainney "N" como presunta responsable.