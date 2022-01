"No sé cuánto tiempo sufrirá con esto": Bebé pasó cinco días junto al cadáver de su madre sin que nadie la notara

Una bebé pasó cinco días junto al cadáver de su madre sin que nadie lo notara, luego de que su progenitora falleciera en un albergue para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Cinco días junto al cadáver de su madre

La pequeña Lyric Laboy tenía solo 15 meses cuando el 25 de julio del año pasado fue encontrada por trabajadores del Centro Familiar del Río Este. La bebé estaba acurrucada debajo de la cama, muy cerca del cadáver de su madre, Shelbi Westlake (26), quien según un médico forense murió de una sobredosis accidental.

Lyric estaba "cubierta en heces humanas" y muy deshidratada, según detalla la demanda judicial por 5 millones de dólares que su padre, Quraan Laboy (31), interpuso en contra de la ciudad y del Departamento de Servicios de Personas sin Hogar.

Te puede interesar Caníbal francés se escapa del hospital psiquiátrico donde estaba recluido y ataca a una mujer

"Es una historia de terror": Reo encuentra cadáver de bebé recién nacido en basurero de una cárcel

Mujer se confunde y reparte en un hogar de ancianos los brownies de marihuana hechos por su hijo

La entidad niega que Lyric haya pasado cinco días junto al cuerpo de su mamá, pero tampoco detalló cuánto tiempo fue. Además, explicaron que el incidente se encuentra bajo investigación y que el albergue ahora debe realizar inspecciones cada noche a las personas que no hayan firmado la lista nocturna.

"No sé cuánto tiempo sufrirá con esto"

"No sé cuánto tiempo sufrirá con esto. Ella tiene mucha ansiedad a la separación", relató su padre al New York Post. Quraan detalló además que la pequeña perdió 3 kilos durante la traumática experiencia y que ahora sufre cada vez que no está junto a él.

"La niña rutinariamente abofetea a su papá cuando este duerme para asegurarse de que está vivo", dijo el abogado de Quraan, Seth Harris.

Quraan y Shelbi estaban separados al momento de que esta muriera, por lo que llevaba entre tres y cuatro meses viviendo con su hija en el albergue. Nadie se dio cuenta de que había fallecido hasta que otro residente reportó un "mal olor" proveniente de su habitación. La joven se había registrado por última vez el día 19 de julio.

"Permitir que un bebé permanezca con su madre muerta durante cinco días sin ser notado no solo resalta la indiferencia y la falta de humanidad que se muestra hacia los más necesitados, sino que también demuestra una malversación total por parte de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, dijo Allison Keenan, otra abogada de Quraan.

Pasado seis meses, la pequeña Lyric ha recuperado su peso, pero su padre dice que cada noche llora por su madre. "Siempre se despierta en medio de la noche, pateando, luchando, diciendo 'Mami'. Yo la miro y empiezo a llorar", dice Quraan.