"Las autoridades no hacen nada": Habla alumna que fue amenazada de violación y de muerte por sus compañeros

"Las autoridades no hacen nada", dijo la alumna que fue amenazada por compañeros de su colegio a través de una conversación grupal de WhatsApp. Esto sucedió en el establecimiento Normal Sarmiento de Resistencia, Chaco, en Argentina.

Fue Lourdes, la joven a los que los sujetos se referían, quien publicó en redes sociales las crudas conversaciones que mantuvieron sus propios compañeros de establecimiento, quienes amenazaban con violarla e incluso tirarla a una zanja".

Pese a que dio aviso a las autoridades del colegio, estas no hicieron nada más al respecto. "Los directivos de la escuela le explicaron que solo van a dar una charla, pero sin dar los nombres", medida que fue insuficiente para la menor afectada.

"Nunca tuve problemas con ellos"

Sobre este hecho, asegura que su familia "está muy mal" y que entre los denunciados, "hay un chico que era mi amigo, con los otros no hablé. Nunca tuve problemas con ellos". En tanto, dijo no haber recibido ayuda psicológica del colegio.

“Siempre decían cosas feas, hablaron de que vuelvan los militares. Como yo milito el peronismo fuera de la escuela, quizás se tomó de eso”, continuó en una entrevista con radio Mitre.

Incluso, aseguró que hubo gente que los defendió, pero que parte de los involucrados "pidieron disculpas cuando se viralizó" las capturas, las que fueron publicadas por TN.

Más casos

Asimismo, Lourdes contó que ella no sería el único caso de abusos y amenazas dentro del colegio: "Me llegaron denuncias de otras chicas que sufren bullying y las autoridades no hacen nada. Una sufrió un abuso dentro del colegio".

Respecto a las autoridades, más allá de la "charla" que impartirán, los acusados solo serán removidos de curso hacia otro, pero seguirán siendo estudiantes del colegio. "Estoy asustada", confesó la menor.