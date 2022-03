"Interés mutuo", "cruce de miradas"y "ella estaba a gusto": acusado de violación grupal en Palermo alega inocencia

Uno de los acusados por la violación grupal en Palermo, Argentina, declaró ante la justicia con un escrito donde insistió con su inocencia y admitió haber besado a la víctima y que ella estaba "a gusto" con lo sucedido. En tanto, negó su participación en el auto.

En la declaración, la cual se realizó de forma virtual, Thomas Domínguez, de 21 años, presentó un escrito con su versión y se negó a responder cada una de las preguntas de juez. El imputado dijo haber manoseado a la mujer y desconoció todo lo que sucedió en el auto, que es donde ocurrió la violación.

Cabe destacar que Domínguez está imputado por "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la intervención de dos o más personas" y por "lesiones leves" luego de haber golpeado a uno de los testigos.

"Niego todos los hechos"

En el escrito, publicado por el medio trasandino Telám, niega todos los cargos que se le han presentado en su contra, considerándose "ajeno" a las acusaciones por la violación grupal a la joven.

“Niego categóricamente todos y cada uno de los hechos que me incriminan en la presente causa, en virtud que me considero totalmente ajeno al reproche penal que se me intenta adjudicar”, dijo Domínguez en uno de los primeros párrafos del escrito.

Versión según Thomas

De acuerdo a su versión, el pasado 27 de febrero fueron a un pub llamado "Ro Tecno Bar" con su amigo Alexis Cuzzoni, de 19 años, otro de los imputados por este hecho. Domínguez indica que ahí conocieron a la víctima.

Luego, agregó que por el lugar, conocieron a Ángel Pascual Ramos (23), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24), Franco Jesús Lykan (23) e Ignacio Retondo (22), los otros cuatro imputados: "Nos acercamos porque tenían una guitarra y nos pusimos a rapear mientras hablábamos y compartíamos unos cigarrillos".

Posteriormente, asegura haber besado y manoseado a la víctima, lo cual fue captado por cámaras de un kiosco donde compraron cervezas. Él dijo que hubo "interés mutuo" y "cruce de miradas" y que la mujer estaba "a gusto" cuando él la tocó.

No participó en la violación

En los demás párrafos asegura que la idea de dirigirse al auto fue del "chico de rastas largas", identificado como Ciongo Pasotti. Desde ahí, Domínguez recalca "no haber entrado por ninguna circunstancia al auto, no conozco el interior del auto, y no estaba al tanto de lo que pasaba en el vehículo".

Es por este hecho que el juez le otorgó el rol de "campana", es decir, de vigilante, de que nadie se acercara donde todo estaba sucediendo y así poder avisar a tiempo a los sujetos. “No paseé alrededor haciendo guardia ni nada que se asimile a esa conducta”, respondió.

Respecto a las pruebas de semen que hubo y que probaron que eran de él, las detalló en el escrito, pero no fueron reproducidas por el medio. En tanto, justifica con que puede estar vinculado con “los besos reiterados e intensos” que mantuvo “con otra chica dentro del boliche bajo los efectos del éxtasis”.