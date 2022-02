Joven madre sufre la amputación de todos los dedos de sus manos por una terrible infección

Sadie Kemp vive días difíciles, luego de sufrir una terrible infección que la llevó incluso a paralizarse, por lo que debió ser trasladada de urgencia a un recinto hospitalario en la ciudad de Peterborough, Inglaterra.

El hecho ocurrió el pasado 26 de diciembre, tan solo horas después de Navidad, cuando la mujer comenzó a sentir un fuerte dolor en la zona de su espalda, informa Caracol.

En un principio, pensó que se trataba de la mala postura, ya que en ese instante estaba armando un juguete para uno de sus hijos. Sin embargo, terminó con un cuadro séptico, quedando bajo un coma inducido y en terapia intensiva por alrededor de dos semanas.

La amputación de los dedos de sus manos

A raíz de lo sucedido, Sadie manifestó que los doctores "me tenían llena de medicamentos para mantener mis órganos vivos, pero mis extremidades empezaron a sufrir".

De ahí en adelante todo fue de mal en peor para la paciente, puesto que los médicos decidieron amputarle los diez dedos de sus manos, debido a que el tejido empeoraba cada vez más.

Si bien en un inicio no se sabía la causa de este hecho, más tarde los especialistas llegaron a la conclusión de que la sepsis había sido generada por un cálculo en el riñón.

La lucha de la mujer

Al día de hoy, Sadie se encuentra luchando por su vida mientras cuida de sus hijos. Es por este motivo que sus mejores amigos optaron por llevar a cabo una campaña de recolección de fondos para costear los gastos médicos.

"No estoy ganando dinero para mis hijos. No tienen un techo sobre sus cabezas y eso me hace sentir muy mal. Solo quiero estar ahí para ellos y darles algo de seguridad", concluyó la mujer.