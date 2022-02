"No pensó en sus hijos, ni en los míos": mujer sufre la mutilación de sus manos tras una serie de acosos

Rosaura Herrera fue víctima del brutal ataque de un hombre, quien con un machete le mutiló ambas manos porque ella no sucumbió a sus pretensiones amorosas. El intento de feminicidio ocurrió en la ciudad de Choluteca, Honduras.

La mujer, quien además de perder sus manos, también recibió una herida en la cabeza, en la parte alta de su espalda y en las piernas, contó que el hombre estaba enamorado de ella y que desde hace días la pretendía.

Sin embargo, ella no le hizo caso pues ambos están casados y tienen familia. “Él no pensó en lo que estaba haciendo, no pensó en sus hijos, ni en los míos, porque me hizo esta grosería”, dijo en declaraciones a los medios de comunicación.

La espero en un lugar despoblado para amputarle las manos

Ante el acoso de Luis, Rosaura decidió ir hasta su casa y contarle a su esposa lo que estaba sucediendo. Esto habría desencadenado la irá del hombre, quien sin pensarlo esperó a Rosaura para atacarla.

Según su relato, iba a pasar un río para trasladarse a una comunidad cercana y en ese momento apareció Luis y le ofreció ayuda. “Me dijo que me llevaría por la banda del río y luego de pronto me pidió que le diera la espalda, yo confié en él porque no le vi el machete. Me confié todita porque si lo veo habría sabido que me quería matar”, dijo mientras salía de la emergencia del Hospital del Sur, donde recibió atención médica.

La primera herida se la propinó en la cabeza. En ese momento, Rosaura quiso impedir el ataque con sus manos y fue cuando se las cortó sin ninguna compasión y luego la siguió atacando.

Aterrada corrió hasta su casa donde estaba su esposo, quien de inmediato la llevó hasta el centro asistencial donde fue atendida por los médicos: “Yo le metí mis manos, porque sino, me hubiese volado la cabeza de una sola vez”.

Están tras la búsqueda del agresor

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada hasta el Hospital Escuela en Tegucigalpa,capital de Honduras, donde será sometida a una costosa operación, detalló el portal La Prensa de Honduras.

“Afortunadamente se le está brindando la atención oportuna esperamos que ahora, ya los médicos especialista puedan atenderla”, informó Aracely Ramos, vocera de la Cruz Roja de Honduras. Las autoridades policiales están tras el paradero del hombre, quien podría pasar entre 15 y 20 años en prisión por este ataque.