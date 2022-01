Emiten alerta de tsunami para la costa oeste de Estados Unidos tras erupción de volcán submarino en Tonga

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) emitió un aviso de maremoto para Hawái, Alaska, y la costa oeste de Canadá, Estados Unidos y México, tras la erupción de un volcán submarino en las cercanías de Tonga.

PTWC has issued a Tsunami Advisory for Hawaii. A tsunami is currently being observed by all Islands' Emergency Management. We are relieved that there is no reported damage and only minor flooding through-out the islands.https://t.co/6wwonkfJXE