¿Qué pasó?

Un tsunami azotó la madrugada de este sábado a Tonga, una pequeña nación del Pacífico, luego de la erupción del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, el que además generó una gran nube se cenizas.

Tsunami y erupción de volcán

La alerta de tsunami publicada por el Servicio Meteorológico de Tonga es la segunda en dos días, luego de que el mismo volcán comenzara a emitir cenizas el día viernes. Testigos indicaron que el volcán entró en erupción este sábado a eso de las 17:20 horas locales (01:20 hora de Chile).

Además del impacto de las olas, a estas horas las cenizas volcánicas han llegado hasta Nukualofa, la capital del país.

Según reporta el New Zealand Herald, la policía en la ciudad urgió a los habitantes a buscar refugio en zonas altas. Además, se señaló que la explosión del macizo se pudo escuchar en países vecinos como Fiyi y Samoa.

Actualmente la alerta de tsunami solo ha sido extendida para Samoa Americana y Fiyi, pero no para los demás países de la cuenca del Pacífico. En ambos territorios se ha pedido alejarse de las zonas costeras y acceder a tierras altas.

PACIFIC: A Tsunami Warning is now effect for American Samoa. Evacuate to higher ground immediately. (Source: NWS) — U.S. Emergency Alert (@ENSAlerts) January 15, 2022

A Tsunami alert is now in effect for the Fiji group. pic.twitter.com/B5eQeckKjl — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Cabe destacar que la Onemi y el SHOA no han generado tampoco una alerta de tsunami para las costas de Chile.

En varios registros de redes sociales se puede ver la llegada de las olas a Tonga, además de las dimensiones que alcanzó la nube de cenizas generadas por la erupción del Hunga Tonga-Hunga Ha'apai.

Revisa los registros:

Stay safe everyone 🇹🇴 pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit 😩❤️🇹🇴 pic.twitter.com/DLLFRJ9BAc — KNOWKNEE (@JohnnyTeisi) January 15, 2022

Tsunami waves have reached parts of Vanualevu in Fiji.

Pictures from Sea salt in Viani Bay - Vanualevu. pic.twitter.com/tFPTctjSLL — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Jaw-dropping satellite imagery of the volcanic eruption in Tonga.



Wow. pic.twitter.com/8CqXCOxdsc — Dakota Smith (@weatherdak) January 15, 2022

Tonga's Hunga Tonga volcano a few hours ago - same as lrt but much higher resolution pic.twitter.com/1DShTp7Es1 — pipeline staller (@iximeow) January 15, 2022