Videos registran el momento exacto en que tsunami arrasa con las costas de Tonga

El tsunami que generó la explosión de un volcán submarino en Tonga ha ocasionado la atención de todo el mundo, luego de que diversos trenes de olas golpearan a la pequeña nación oceánica, lo que hasta ahora solo ha causado daños materiales.

La erupción también produjo una gran nube de cenizas y la alerta de tsunami publicada por el Servicio Meteorológico de Tonga, la segunda en dos días, luego que el macizo comenzara a emitir cenizas el día viernes.

Testigos indicaron que el volcán, ubicado a 30 kilómetros de la costa de la isla, entró en erupción este sábado a eso de las 17:20, hora local (01:20 de la madrugada en Chile) y registraron el ingreso de las olas a la costa, videos que fueron subidos a las redes sociales.

Los videos subidos por los lugareños evidencian que las olas ingresaron con poca fuerza y poca altura a las ciudades costeras de Tonga, por lo que la gente pudo escapar sin mayores dificultades. Incluso algunos habitantes grabaron el hecho mientras huían del tren de olas.

