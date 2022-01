Rescatan a bebés maltratados por su abuela adoptiva: Los ataba, golpeaba y encerraba en una jaula

Priscilla Ann Salais, de 37 años, fue imputada con un cargo de abuso infantil luego que las autoridades policiales de Texas, Estados Unidos, encontraron en deplorables condiciones a varios bebés que tenía bajo su cuidado.

Los agentes llegaron al sitio tras ser alertados sobre la situación. La mujer fue identificada como la abuela adoptiva de los niños.

Los bomberos entraron a la fuerza en el dúplex donde vivían los menores, en la ciudad de San Antonio, según informó People en Español.

Dentro encontraron a la niña, de tan solo un año, atada de manos y pies, con un ojo golpeado y los labios heridos. Junto a ella estaba su hermano de dos años, al que la mujer tenía encerrado en una jaula.

La abuelastra de los niños estaba a cargo de los bebés de forma temporal, porque sus padres también son investigados por los servicios de protección infantil bajo la sospecha de que maltrataban físicamente a sus hijos.

No obstante, las autoridades descubrieron que la mujer que estaba cuidando a los niños tenía antecedentes criminales, pero consiguió salir libre de cargos, de acuerdo a documentos de la corte del condado de Bexar, citados por People.

