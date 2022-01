"Tengo temor, vacúnense, esto no es un juego": El testimonio de paciente contagiada de Covid-19

¿Qué pasó?

"Tengo temor, vacúnense, esto no es un juego", dijo Aquilia Huamaní, una de miles de pacientes contagiados en la tercera ola de pandemia de coronavirus, que azota a Perú impulsada por la variante Ómicron.

Con el 60% de los pulmones afectados, Huamaní, de 63 años, ingresó el miércoles a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Alberto Sabogal del Callao, ciudad portuaria contigua a Lima.

¿Qué más dijo?

"Como todo el mundo tengo temor, pero debo tener la mente positiva. Quisiera que todos se vacunen y tomen conciencia antes de que empeoren", expresó la mujer que recibe oxigenoterapia por la neumonía derivada del Covid-19.

Esta dueña de casa llegó al hospital desde el distrito limeño de Los Olivos, en el norte de la capital.

El Ministerio de Salud confirmó hace nueve días que el país sudamericano, con 33 millones de habitantes, atraviesa una nueva ola de pandemia tras las festividades de Año Nuevo y Navidad.

El jueves el país registró el récord de 33.360 casos nuevos de covid en un día.

Más y más casos

Hernando Cevallos, ministro de Salud, reveló que más del 90% de los fallecidos del segundo semestre del 2021 fueron personas que no se vacunaron contra el coronavirus.

Además, el miércoles sostuvo que las personas sin vacunar contra el Covid representan el 90% de los pacientes en estas áreas. "Están llenando nuestras UCI", advirtió.

Las nuevas infecciones se deben a la variante Ómicron, altamente contagiosa, en casi todas las regiones de Perú.

El 82% de nuevos casos se debe a la variante ómicron en Lima Metropolitana, según el ministerio.

"Esta enfermedad te mata"

"Me siento cansada, me falta el aire, no puedo respirar bien", declaró María Manrique, de 76 años y que fue trasladada al hospital desde la provincia de Barranca, 180 kilómetros al norte de Lima.

Enfermeras y médicos trabajan con trajes de bioseguridad y doble mascarilla, para atender a los pacientes contagiados con el virus.

Algunos enfermos se encuentran con respiración mecánica. Muchos tienen rosarios y una pequeña imagen del Señor de los Milagros arriba de sus camas.

"Esta enfermedad te mata. ¿La gente qué espera para vacunarse? Debería haber una ley para que sancionen a los que no se quieren vacunar. Ahora hay otra peste llamada Ómicron. ¿A dónde vamos a llegar?", manifestó Oswaldo Yupanqui, de 84 años, quien lleva nueve días ingresado en el hospital.

El país sudamericano, que se aproxima a los 2,5 millones de casos confirmados de Covid-19, busca contener la pandemia con reducción de aforos, entre otras medidas.

Todo sobre Coronavirus