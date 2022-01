Dibuja un mapa y usuarios de TikTok lo ayudan a reunirse con su familia 30 años después de ser secuestrado

Li Jingwei, un hombre que fue secuestrado hace más de 30 años en China, se reunió con sus familiares gracias a los usuarios de la red social TikTok que hicieron de detectives y el dibujo de un mapa muy básico.

Li desapareció de su casa cuando era un niño y se reunió con su familia tras esbozar un mapa de su pueblo natal y compartirlo en la versión china de TikTok (Douyin) con la esperanza de encontrarla. Lo sorprendente es que lo elaboró en base a sus recuerdos de hace tres décadas, detalló Infobae.

“Soy un niño que está buscando su hogar”, declaró Li en el video. A pesar de que no sabía cuál era el nombre de la aldea o la dirección de su casa, consiguió recordar y reconstruir las características más importantes de su pueblo. Incluida una escuela, un bosque de bambú y un estanque, que resultaron ser esenciales en la investigación.

“Conocía los árboles, las piedras, las vacas e incluso qué caminos giran y dónde fluye el agua”, dijo Li en una entrevista con The Paper, un medio de comunicación chino citado por Infobae.

Tras compartirlo en las redes sociales, el viernes 24 de diciembre de 2021, el video se volvió viral y llamó la atención del Ministerio de Seguridad Pública. La policía hizo una comparación entre el mapa dibujado por Li y el de la provincia Yunnan, donde una mujer denunció a su hijo como desaparecido, informó CNN en Español.

“Han pasado tantos años, no sé si alguien de mi familia me está buscando”, dijo Li en un video publicado en la plataforma de videos. “Quiero poder volver a ver a mis padres mientras todavía están aquí”.

Las autoridades encontraron en la ciudad de Zhaotong a la mujer que entonces presumían se trataba de la madre biológica de Li y tomaron muestras de su ADN para comparar. Finalmente, confirmaron su relación el vmartes 28 de diciembre de 2021.

The moment Li Jingwei met his biological mother & family, 33 years after having been abducted as a 4 year old child.



Worrying his parents would be getting old, & anxious to find them, he drew a map of the village he remembered. After uploading it to TikTok his mother was traced. https://t.co/xJ5oHz9XYh pic.twitter.com/0PAlHjl2QP