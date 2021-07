Hombre lleva una banda de músicos al registro civil para festejar la firma de su divorcio

Con un inusual festejo, un hombre en México firmó los papeles de divorcio acompañado con música. Félix Domínguez llevaba 26 años de casado.

Para la cita en el registro civil de la ciudad de Acuña, en Coahuila, llevó una banda con la que cantó delante de la prefecta y los empleados que no dudaron en grabar el momento, detalla el portal Pulzo.

Una firma que se hizo viral

"Ya era hora de terminar con el matrimonio y, como siempre he sido bien alegre, me festejé a mi modo, de puro gusto no más", declaró Domínguez a un diario de Coahuila.

En un primer video aparece Félix dentro de la oficina junto a los músicos, mientras una funcionaria le muestra el legajo que debía firmar. Domínguez se mostraba contento con la formalización del divorcio al ritmo de música norteña.

Uno de los temas que el hombre canta es: “Ni que estuvieras tan buena”, del grupo Calibre 50, cuya letra es bastante explícita sobre un rompimiento nada amistoso. "Volver contigo era broma/ ¿Quién te manda a ser sangrona?/ Ni que estuvieras tan buena...", cantó con una sonrisa.

La grabación se hizo viral. “Muchos han tratado domar este potro, más no me he dejado”, se escucha cantar a Domínguez, que una vez concretado su divorcio se planta frente al registro civil para seguir la fiesta levantando su boleta de divorcio.

El material generó todo tipo de reacciones, y no se salvó de las críticas. “Bienvenido al futuro incierto sin esposa y familia. Ahorita pura felicidad, tantos casos conocidos como este a menos que su ex haya sido una mala esposa le espera todo lo contrario, ley de la vida, el karma”, comentaron en la red social del hombre en Facebook.

Todo sobre Mundo