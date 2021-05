El caso de una niña de tan solo 12 años remeció a la localidad de Almafuerte, al sur de Córdoba, Argentina, ya que la menor sufrió de abusos al interior de su círculo familiar y ahora se descubrió que está embarazada.

La situación fue alertada por su propia abuela, quien luchó por la tenencia de la menor y la logró, pero se enteró del estremecedor suceso, por lo que presentó una denuncia contra su propia hija.

"La niña no tenía cuidados de ningún tipo"

Tras una serie de diligencias, la abuela logró sacar a la víctima de su dañino entorno, pero la pesadilla para la niña no terminó ahí, tras quedar al descubierto su estado de gravidez.

Esto porque viviendo con la adulta mayor, la menor empezó con mareos y descompensaciones que alertaron a su nueva cuidadora.

La situación derivó en diligencias de las autoridades y fue la abogada de la abuela de la niña, María Amelia Moscoso, quien relató lo sucedido en esta estremecedora situación.

“La abuela se da cuenta que la niña no tenía cuidados de ningún tipo y los primeros días la comida le generaba vómitos y descomposturas. Ahí fue cuando empezó a sospechar de un embarazo", comenzó relatando la jurista al sitio FM Sol de Río Tercero.

"El ciclo de menstruación de la nena era desordenado y deciden hacerle un test que finalmente da positivo", agregó Moscoso.

"No quiero que lo maten"

Tras la denuncia interpuesta, la situación generó un debate que apunta a qué pasará con el embarazo.

La Ley de Aborto No Punible en Argentina, indica que la niña "podría interrumpirlo en cualquier momento si así lo quisiera, pero el aborto no es obligatorio".

Sobre el tema, la abogada María Amelia Moscoso sostuvo que "los agentes sanitarios del sistema plantean la posibilidad del aborto, pero deben entender que no es obligatorio, la niña quiere continuar con el embarazo y no sería lo más conveniente en ese estado de vulneración de derechos sumarle una situación más".

Así lo expreso la víctima a su abuela que planeta seguir con la gestación, hecho ante lo cual la jurista sentenció que "ella siente que algo se mueve en su panza y les planteó a sus abuelos 'que no quiero que lo maten por lo que me hicieron los otros; yo no sé cómo ser mamá, pero puedo aprender si me ayuda mi abuela'".