En una osada reacción, una destacada atleta argentina optó por reaccionar y hacer frente a un ladrón que encontró al interior de su hogar, quien al percatarse que fue descubierto optó por huir, pero la propia deportista lo persiguió y atrapó hasta el arribo de la policía.

Es el caso de Evangelina "Vanshi" Thomas, quien se vio enfrentada a la delincuencia en su hogar enclavado en Trelew, al noroeste de la Patagonia, Argentina.

Ante la situación, la actual campeona nacional de 800 metros y que estuvo en dos torneos olímpicos, no dudó en perseguir al delincuente.

"Salí un poco golpeada, pero lo atrapamos"

Sobre lo vivido, la atleta, en declaraciones al diario Clarín, aseveró que "venía de entrenar y cuando llegué a mi casa vi todo revuelto. Y enseguida me di cuenta que estaba este sujeto".

"Me vio, escapó por la ventana y empezó a correr. Ya tenía una mochila mía para llevar con varias pertenencias electrónicas como un celular y computadoras. Ahí empecé a correrlo", agregó la deportista.

A "Vanshi" le costó apenas dos cuadras alcanzarlo y no es para menos: Sus marcas son 2 minutos y 7 segundos para los 800 y 4.22 para los 1.500 metros.

"Cuando lo alcancé logré tirarlo al piso. Me dijo que me devolvía todo y que lo dejara ir. Pero no quería que se fuera. Empezamos a forcejear y alcanzó a pegarme en la cara. Se acercaron unos chicos y lo tiraron al piso. Después vino la policía", agregó sobre el arriesgado momento.

"Ahora en frío me arrepiento. No debería haber reaccionado así. Pero es el momento. Me di cuenta de que el ladrón tenía un destornillador en la cintura. Pero nunca logró tomarlo. Podría haber sido muy peligroso", agregó Evangelina.

El tema no es menor, ya que el sujeto que atrapó, tenía 36 años y un amplio prontuario policial.

"Fui un poco inconsciente. Pero fue lo que me salió. Salí un poco golpeada, pero lo atrapamos", sentenció.