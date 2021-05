Un rascacielos fue evacuado el martes por la tarde en medio del pánico después de que el edificio de casi 300 metros de altura oscilará por una razón de momento desconocida.

El SEG Plaza, que se terminó de construir en 2000, es uno de los edificios más emblemáticos de Shenzhen (sur), la inmensa metrópolis limítrofe de Hong Kong.

Las personas huyen del rascacielos chino SEG Plaza después de que se inclinara por razones desconocidas. No se ha registrado ningún terremoto en la zona pic.twitter.com/ACAsqFaQ6k — 6w (@6w_es) May 18, 2021

La oficina de gestión de emergencias de Shenzhen indicó en la red social Weibo que va a verificar las causas de la oscilación del edificio, ya que "ningún temblor se registró en la ciudad".

El incidente provocó el pánico entre los ocupantes del edificio.

Cinco de los rascacielos más altos del mundo se encuentran en China, incluyendo la Torre Shanghai, que tiene 128 pisos y culmina a 632 metros de altura.

Pero desde el año pasado, China prohibió la construcción de edificios de más de 500 metros de altura, una restricción que ya estaba en vigor en algunas ciudades como Pekín.

En China nunca se derrumbó un rascacielos, pero sí edificios más pequeños, debido a normas de construcción a veces laxas.

En marzo de 2020, un hotel requisado como lugar de cuarentena contra el coronavirus se derrumbó en la provincia de Fujián (este), matando a 29 personas.

