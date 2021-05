Isabel II es la soberana más longeva en el poder de la realeza británica y el palacio de Buckingham mantiene extremas medidas de seguridad para protegerla, por lo que el personal del recinto debe cumplir con rigurosas normas de seguridad para evitar que la monarca muera por la ingesta de veneno.

La viuda del príncipe Felipe de Edimburgo se mantiene en el poder desde 1926 y ha sido partícipe de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea. Recientemente, cumplió 95 años y es un blanco latente para los enemigos de la corona.

Para evitar que ocurra un magnicidio, los empleados del palacio real han ideado un plan para impedir que un plato con veneno sea la razón de su muerte, mientras ofrece uno de sus fastuosos banquetes, al que acuden también grandes personalidades del mundo.

Así protegen a la reina Isabel

La corresponsal real Emily Andrews reveló en el programa “Secrets of the Royal Kitchens” el truco que han creado para que no pase un infortunio con la comida de Isabel II.

Para evitar que alguien ponga una sustancia mortal en el plato de la reina nunca tiene uno asignado. "Después de que todo está enchapado, un paje elige al azar uno de los platos para servir a su majestad”, explicó la periodista. "Entonces, si alguien quisiera envenenar a la monarca, tendría que envenenar a todos", añadió, según la nota publicada por The Mirror.

Esto hace suponer que luego de que alguien logre pasar por las extremas medidas de seguridad y se infiltre en el palacio, le será imposible adivinar a cuál plato debe agregar veneno para asesinar a la reina.

Una mujer de gustos sencillos

La biógrafa de la realeza Lady Colin Campbell comentó en el programa que los gustos de Isabel son muy sencillos. A pesar de que tiene a su disposición lujosos comedores, ella prefiere cenar en su sala de estar.

"Ella tiene su cena en una bandeja mirando la televisión. A ella le gusta. Es hogareño y acogedor y es cómodo", añadió el especialista en la corona británica.

Aunque la reina no prepara sus propias comidas, le gusta estar al tanto de todo lo que se cocina en el palacio. El exchef real Darren McGrady comentó que se hace un menú de tres días con tiempo suficiente para prepararlo. "Cuando el libro del menú llega a la reina, ella pone una línea en todos los platos que no quiere”, agregó.

