Joe Ligon es un hombre conocido por ser el “delincuente juvenil más viejo" de Estados Unidos, tras pasar casi siete décadas en la cárcel. Finalmente, el Departamento de Correccionales de Pensilvania decidió liberarlo a la edad de 83 años.

En una conversación que sostuvo el reo con la BBC, recordó los motivos por los que llegó a la prisión cuando tenía 15 años y explicó cuáles fueron las razones por las que decidió esperar tantos años para poder ser completamente libre.

La noche de un día viernes del año 1953, Joe estaba con algunos conocidos caminando por su vecindario cuando decidieron acercarse a unas personas que se encontraban bebiendo.

“Empezamos a pedirle a la gente algo de dinero para poder conseguir más vino y una cosa llevó a la otra”, dijo.

De acuerdo a los relatos oficiales, la noche terminó en una sangrienta pelea a puñal limpio en la que Joe estuvo implicado y en la que murieron dos personas y otras seis quedaron heridas.

A pesar de que en un comienzo Joe negó haber matado a alguien, sí confesó que apuñaló a dos personas, pero estas lograron sobrevivir.

No pudo defenderse bien

Ligon, quien siempre fue un hombre muy solitario, esa noche se encontraba acompañado de personas que realmente no conocía, por lo que no pudo identificar con quién estaba cuando fue interrogado por la policía.

“Incluso los dos que sí conocía, no sabía sus nombres, los conocía por sus apodos”, comentó el hombre, que fue el primer arresto relacionado a la violenta pelea.

Debido a que no pudo estar presente en el tribunal para conocer el veredicto, Joe fue llevado a la cárcel sin siquiera saber cuáles eran todos los términos de su sentencia, pero no cuestionó nada.

“Ni siquiera sabía qué preguntar. Sé que es difícil de creer, pero era la verdad”, explicó Ligon. “Sabía que tenía que cumplir una pena en prisión, pero no tenía idea de que estaría allí por el resto de mi vida. Nunca había escuchado las palabras cadena perpetua con libertad condicional”.

Vivió en seis cárceles diferentes

En los 68 años que Joe estuvo preso vivió en seis cárceles. “Te despiertan a las 6 en punto con el megáfono, con una voz que dice ‘ponte de pie para el conteo, todos, es la hora del conteo’. A las 7 en punto es la hora de comer, a las 8 en punto es la hora de trabajar”, aseguró.

Tras una larga batalla legal en la que consiguió que un juez le otorgara la libertad plena, Ligon nuevamente puede pisar la calle y se encuentra sorprendido ante los cambios que hay a su alrededor.

El es Joe Ligon, acaba de salir de la cárcel en #EEUU donde entró en 1953, con tan sólo 15 años. Si en el país que da lecciones de #DDHH al resto del mundo y condena a menores de edad a prisión de por vida. Finalmente se demostró que Ligon era inocente y falsamente acusado. pic.twitter.com/mBBqpx4ame — Paul Cruz (@Ku1989Paul) February 13, 2021

“Miro algunos de estos autos nuevos, estos autos no tienen el mismo diseño que los autos que conocí cuando estaba en las calles hace tantos años. Miro todos estos edificios altos... no había edificios así de altos, como los que me rodean ahora”.

“Voy a hacer lo mismo que he estado haciendo toda mi vida. Que me den un trabajo de limpieza, como conserje”, sentenció el ahora hombre libre.

