Un prolífico donante de esperma de Nueva York ha compartido lo que para él ha sido la dicha de ser el padre de 78 hijos, mientras que otras 13 mujeres esperan el nacimiento de niños que él ayudó a crear.

Durante una entrevista en The Dr. Oz Show, Ari Nagel, un profesor universitario de 44 años mejor conocido como “el esperminador”, fue cuestionado sobre el asombroso número de mujeres a las que ha donado esperma y si el narcisismo era un factor motivante.

“No. Tal vez no soy bueno para decir que no”, explicó Nagel. “Me describiría a mí mismo de esa manera, pero definitivamente no. Tengo una gran vida, a pesar de que lucho económicamente. Recibo muchos abrazos y besos todos los días”.

Según reseñó el Daily Mail, el hombre no cobra ni un centavo por sus servicios. “Recibo toda una vida de agradecimiento, obtengo gran parte de la alegría de ser padre”, expresó el donante de esperma en otra entrevista a comienzos de este año con la periodista y presentadora de televisión irlandesa Claire Byrne.

“I get a lifetime of appreciation, I get a lot of the joy of being a father“ – Sperm donor @ProfessorAri explained on Claire Byrne Live why he has biologically fathered 78 children through sperm donation #CBLive pic.twitter.com/S6zmdVVQk4