Después de la explosiva entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry, la crisis institucional por la que transitó la familia real británica quedó diluida ante la muerte del príncipe Felipe, el duque de Edimburgo, y en medio de este gran pesar llega un nuevo cumpleaños, el número 95 de la reina Isabel II.

El pasado sábado 17 de abril de 2021, la familia se unió para dar el último adiós a quien fue en vida el esposo de la reina durante más de siete décadas, lo que la mantiene aún en luto. Por esta razón, Su Majestad no tendrá celebración por vez primera, haciendo de este nuevo año el más histórico y triste de su vida.

Al luto que mantienen los integrantes del Palacio de Buckingham, también se suman por segundo año consecutivo los rigores impuestos por la pandemia del coronavirus, impidiendo que se realicen los actos públicos que son tradición en este día especial para la corona británica.

Un día sereno para la reina Isabel

Aunque el duelo nacional concluyó el domingo 18 de abril y las banderas ya no ondean a media asta en los entes públicos, la casa real mantendrá el luto hasta este jueves 22 de abril. Sin embargo, este 21 de abril nada será igual para Isabel II en su cumpleaños, pues no estará su compañero de vida y no habrá salvas de honor.

Todo fue suspendido. El portal de Royal Central detalla que este año no se publicará nuevo retrato de la soberana, como ya es la tradición de cada año renovar su foto oficial.

El Trooping The Colour, que es la ceremonia militar tradicional que se realiza desde hace más de dos siglos y medio en el mes de junio frente al palacio de Buckingham para homenajear a la reina, también fue cancelado.

En lugar de todas estas celebraciones, la reina Isabel decidió pasar su día en el castillo de Windsor, paseando a sus tres mascotas por los terrenos de su residencia.

También se reunirá con los integrantes de su familia para compartir un pequeño almuerzo. Su hija, la princesa Ana, y su nuera Camila Parker Bowles junto a Sofía de Wessex, esposa del príncipe Eduardo, y su nieta política, Kate Middleton, se han encargado de armar una rutina de visita para que la reina se mantenga rodeada de sus miembros más cercanos y evitar así que se encuentre sola, mencionó el diario El País.

En estos momentos la familia está volcada en atender a la monarca ante el vacío que dejó Felipe, por lo que han dispuesto que la reina reciba las felicitaciones de sus bisnietos a través de videollamadas, vía por la que ya se ha visto atendiendo sus obligaciones en medio de la pandemia.

El mensaje de la reina para agradecer al mundo entero

El Palacio de Buckingham no ha querido pasar por alto el cumpleaños de la reina y ha publicado en la cuenta oficial de Instagram una fotografía del pasado de la reina sonriendo, luciendo un conjunto en color borgoña, publica el Daily Mail.

Unas líneas que hablan de su nacimiento, es parte del texto que acompaña la imagen: “La reina nació a las 2:40 de la madrugada del 21 de abril de 1926 en el número 17 de Bruton Street en Mayfair, Londres. Era la primera hija del duque y la duquesa de York, que más tarde se convirtieron en el rey Jorge VI y la reina Isabel. Este año, Su Majestad permanecerá en el castillo de Windsor, durante el periodo de luto real debido a la muerte del duque de Edimburgo”.

En la misma cuenta, tres horas después, la monarca ofreció un comunicado oficial de agradecimiento al mundo entero por los gestos de solidaridad y reconocimiento a la labor de su esposo Felipe.

“Con ocasión de mi 95 cumpleaños hoy, he recibido muchos mensajes de buenos deseos, los cuales aprecio mucho. Aunque como familia estamos en un momento de gran tristeza, ha sido reconfortante para nosotros ver y escuchar los homenajes rendidos a mi marido, venido desde el Reino Unido, la Commonwealth y todo el mundo”, escribió.

Continuó con su saludo de agradecimiento. “A mi familia y a mí nos gustaría agradecer todo el apoyo y la amabilidad que nos han mostrado en estos días. Estamos profundamente conmovidos, y seguiremos recordando que Felipe tuvo un extraordinario impacto en la vida de innumerables personas a lo largo de su vida”, así culminó su conmovedor mensaje en el que no dejó de recordar a su gran compañero en el día de su cumpleaños.

