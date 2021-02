Un granjero indio, de 37 años, terminó conmocionado e incluso se desmayó al vivir un complicado momento, debido a que una plaga de termitas se terminó comiendo todos los ahorros de su vida.

Es el caso de Bijli Jamalayya, quien se dedicaba a criar cerdos en el estado de Andhra Pradesh, quien vio cómo estos insectos culminaban con su sueño de construirse una casa propia.

Todo se registró cuando el hombre optó por recurrir al dinero que tenía guardado al interior de un baúl para reactivar su negocio y se encontró con esta ingrata sorpresa.

Ya que al abrir el cofre descubrió horrorizado que los ahorros de toda su vida habían sido destruidos por termitas, que royeron grandes agujeros en los fajos de billetes hasta dejarlos inutilizables.

Se trató de un monto de medio millón de rupias (casi cinco millones de pesos chilenos), que terminaron carcomidos por los insectos, según informó The Times of India.

Bijli Jamalayya al igual que los otros miembros de su familia, no contaba con una cuenta bancaria para tener sus ahorros, que estaban dispuestos para levantar una casa.

#AndhraPradesh: A business man from Krishna district chosed to save his earnings in a trunk stored at home, he received a shock when he found termites destroyed the currency. Bijli Jamalayya, a resident of Mylavaram, lost all his savings. pic.twitter.com/FF9BrpRQMi