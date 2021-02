¿Qué pasó?

Una masa de escombros cayó del cielo el sábado sobre la ciudad estadounidense de Denver cuando un avión que sufría una falla en el motor se vio obligado a regresar al aeropuerto de la ciudad, dijeron las autoridades.

Entre las imágenes publicadas en las redes sociales figura una foto de una gran pieza circular del avión de United Airlines en un patio en Broomfield, Colorado, un suburbio de Denver.

El aparato, que se dirigía a Honolulu, Hawái, "regresó al Aeropuerto Internacional de Denver y aterrizó de manera segura el sábado después de experimentar una falla en el motor derecho poco después del despegue", dijo la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos en Twitter.

"Fue un poco abrumador"

Kirby Klements, en cuyo césped aterrizó la gran pieza circular, dijo a CNN que "fue un poco abrumador".

"Aterrizó en la parte superior de mi camioneta", dijo, informando que otra gran pieza había hecho un hoyo en el techo de la casa de un vecino.

La FAA dijo que estaba "al tanto de informes de escombros en las cercanías de la trayectoria de vuelo del avión".

Por su parte la aerolínea United Airlines tuiteó que "no se reportaron heridos a bordo" dentro de los 241 pasajeros que llevaba el avión.

https://twitter.com/united/status/1363268091078139904

Registros en redes sociales

En redes sociales se compartieron varios registros de la emergencia, donde se muestran las partes del avión que quedaron regadas por la ciudad.

Además, existen videos desde el interior de la aeronave en la cual se aprecia el motor sin su fuselaje y como los pasajeros celebran tras el aterrizaje.

Another photo of debris from a home off Elmwood in @broomfield. pic.twitter.com/VXEHEMpeDD — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

More video coming in from United flight.



Can you even imagine. #9news pic.twitter.com/8FdeFLxret — Chris Vanderveen (@chrisvanderveen) February 20, 2021