Reposted from @institut_kulturen_der_alpen 🙈🙈 Bürokratie im Gebirge Auch bei Grabungen auf 2815 m ü. M. muss Administration sein. Die ArchäologInnen dokumentieren die verschiedenen Arbeitsschritte auf der Grabung sowie die Funde und Befunde in Wort und Bild. Ausserdem werden die Funde eingemessen und gezeichnet. Nur so kann man versuchen, zu verstehen, was vor 10’000 bis 8000 Jahren an der Unteren Stremlücke genau passierte. Zudem erlaubt es auch Forschergenerationen nach uns, nachzuvollziehen, was die ArchäologInnen 2020 beobachtet haben, und die Fundstelle mit neuen Methoden und Einsichten vielleicht nochmals zu interpretieren. Foto: Institut „Kulturen der Alpen“ (Valentin Luthiger) Ausgrabung für Kanton Uri, Abt. Denkmalpflege und Archäologie. #Bergkristall #Gletscherarchäologie #Archäologie #Mesolithikum #rockcrystal #Strahlen #archaeology #mesolithic #lithics #rheinquelleregion #kantonuri #ferienregionuri #Alpen #Alps #alpes #mountainarchaeology #gletscher #climateheritage #glaciers #alpinearchaeology #mountains #archéologie #mountainlife #crystals #minerals #UntereStremlücke #FuorcladaStremSut #madranertal #kulturenderalpen