La muerte de la joven brasileña Ana Karolina Fernández, estudiante de medicina radicada en Argentina, ha generado conmoción en el país. La autopsia reveló que el deceso se dio producto del impacto que recibió tras caer por un agujero del ascensor del edificio de su novio ubicado en Retiro, Buenos Aires.

Han pasado tres semanas de lo ocurrido y la investigación sigue en pie. De hecho, en el lugar aún hay presencia policial recabando pistas para descifrar lo ocurrido la madrugada del pasado 4 de septiembre.

El hecho

Ese día, las autoridades recibieron un llamado al 911. De inmediato llegaron al edificio y encontraron el cuerpo sin vida de la joven de 22 años de edad, el cual se ubicó en el foso del tercer sótano del edificio.

La víctima estaba en el suelo boca arriba, vestida con un jeans azul y una polera negra. Sin embargo, lo que más llamó la atención, era que no tenía zapatos puestos. Solo llevaba calcetines, han informado las autoridades.

Desde ese momento la investigación comenzó. Los primeros en ser interrogados fueron el novio de Ana Karolina -un tenista de 26 años- y el dueño de la casa, quienes aseguraron que esa madrugada habían estado tomando licor hasta que la brasileña se quedó dormida en el living y ambos fueron a otro sector del departamento, ubicado en un piso 13, para continuar con la fiesta.

Las imágenes del cuerpo sin vida de Ana Karolina dejan a un lado la teoría de que la joven quería abandonar la vivienda, ya que posterior a lo sucedido, la policía dio con las pertenencias de la mujer en el departamento del novio, al igual que sus zapatos.

Teoría de sus amigas: El novio es el responsable

Según información del portal TN, las amigas de Ana Karolina estuvieron con ella antes de ir al departamento de su novio. Desde la casa de una de ellas tomó un Uber y se dirigió al barrio de Retiro, pero nunca avisó que había llegado, pese a que había quedado de hacerlo.

Pasaron varios minutos y al no tener novedades de Ana, decidieron contactar al novio, quien tampoco respondió. Al cabo de unas horas, hicieron un nuevo intento y fue una mujer la que contestó, diciendo que era madre del tenista. Allí les comunicó lo que había pasado con la joven estudiante.

“No podemos entender el silencio de los chicos. Cómo no nos dijeron nada, por qué no atendían las llamadas”, dijo una allegada a TN. “Nos llama la atención que Karol no tenía puestas las zapatillas. ¿Si se quiso ir por su propia voluntad y se cayó accidentalmente, por qué no tenía puestos los zapatos?”, se preguntó.

En cuanto a la relación amorosa que tenía Ana Karolina con su novio, una de las amigas señaló: “Jamás nos dijo nada raro de él, pero creemos que puede haber ocurrido una situación con la que no estuvo de acuerdo Karol y terminó así”.

Hasta ahora, la causa del deceso de Ana Karolina ha sido caratulado como “muerte dudosa”, un concepto que podrían cambiar siempre y cuando encuentren pruebas de que existió la intervención de terceros, lo que incluso se podría transformar en un posible femicidio.

El cuerpo de la joven será repatriado a Brasil, donde sus familiares la esperan para darle el último adiós.