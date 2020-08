¿Qué pasó?

Un terrible episodio vivieron en los últimos días dos adolescentes, quienes fueron torturados, abusados sexualmente y enterrados vivos en Suecia.

Este hecho ocurrió el fin de semana pasado, específicamente la noche del sábado, en el municipio de Solna, cercano a la capital Estocolmo, donde las víctimas fueron abordadas por dos sujetos que intentaron venderles drogas.

Abusados y enterrados vivos

Tras rechazar la oferta, los sujetos los secuestraron y los obligaron a ir a un cementerio cercano, donde los agredieron con cortes de cuchillos en sus piernas.

Según información policial, las víctimas posteriormente fueron violadas, les obligaron a desvestirse completamente y fueron arrojados a una fosa donde fueron enterrados parcialmente, consigna The Sun.

La edad exacta de las víctimas no ha sido informada, pero se sabe que son menores de edad. Además, las autoridades creen que el ataque contra ellos no tuvo un motivo en particular, sino que fueron elegidos al azar.

Los adolescentes, en un estado débil, fueron encontrados alrededor de diez horas después de la agresión por un transeúnte, quien dio aviso a la policía de lo ocurrido.

Dos detenidos

Tras la llegada de los efectivos policiales, dos individuos, de 18 y 21 años, fueron arrestados como sospechosos de ser los autores del ataque en contra de los jóvenes.

Los dos detenidos son acusados de los delitos de secuestro, asalto agravado, violación y robo agravado. Sin embargo, ambos niegan los cargos.

Entre las evidencias en su contra se cuenta que a uno de los hombres se le encontró algunas de las pertenencias de una de las víctimas. Los dos sujetos permanecen detenidos mientras dura la investigación.