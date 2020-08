El huracán Laura subió este miércoles a la categoría 4 de una escala de 5 y se convirtió en "extremadamente peligroso", indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Con vientos de hasta 220 km/h, Laura amenaza ahora las costas estadounidenses del golfo de México con una crecida de las aguas potencialmente "catastrófica".

A través de su cuenta de Twitter el Centro Nacional de Huracanes (NHC), indicó el aumento de categoría de Laura y además hizo un llamado a buscar refugios en las zonas que posiblemente se verán afectadas.

"Laura es ahora un huracán de categoría 4 extremadamente peligroso con vientos máximos de 140 MPH (225 km/h). Queda poco tiempo para proteger la vida y las propiedades antes de que los niveles de agua comiencen a subir y los vientos aumenten en las áreas de advertencia", dijo el NHC.

1 PM CDT: #Laura is now an extremely dangerous category 4 hurricane with maximum winds of 140 MPH. Little time remains to protect life and property before water levels begin to rise and winds increase in the warning areas https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/6f9tvionaR