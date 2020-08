El vuelo IX 1344 de Air India Express operado por una nave B737, con al menos 191 pasajeros procedente de Dubái, realizó un aterrizaje de emergencia este viernes a las 19:41 hora local, en un aeropuerto del sur de India y se partió en dos, lo que hace temer que hay víctimas, indicaron funcionarios y medios de comunicación.

El accidente de un avión de Air India Express tuvo lugar en el aeropuerto de Kozhikode, en el estado de Kerala. Un diputado del Estado dijo que al menos una persona, el piloto, había muerto, mientras que los medio hablaban de docenas de pasajeros que fueron llevados al hospital.

A través de su cuenta Twitter, el Ministro de Asuntos Exteriores del país manifestó su angustia sobre la situación: "Profundamente angustiado al enterarme de la tragedia de Air India Express en Kozhikode. Las oraciones están con las familias desconsoladas y los heridos. Estamos averiguando más detalles".

Deeply distressed to hear about the Air India Express tragedy at Kozhikode. Prayers are with the bereaved families and those injured. We are ascertaining further details.