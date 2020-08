Su nombre es Jonathan Stevens tiene 36 años de edad y tiene siete hijos. Durante las vacaciones, decidió ir junto a su familia a las playas de Gales del Norte y, cuando disfrutaba del “tranquilo mar de la zona”, una fuerte corriente comenzó a empujar a tres de sus pequeños, hasta no poder tocar el piso.

La situación puso en riesgo sus vidas, mientras luchaban por salvarse y poder seguir respirando. Sin embargo, el panorama se complicó por completo y Joff, como le decían sus amigos y familiares, decidió dar su vida para salvar a sus tres pequeños hijos.

Un verdadero héroe

Joff se convirtió en un verdadero héroe el domingo pasado, cuando estaba en la playa de Barmouth con su familia y, durante la tarde, tres de sus pequeños hijos decidieron entrar al mar para darse un cálido baño. Sin embargo, una gigante corriente los arrastrara al fondo.

Como era la hora de almuerzo, Joff decidió ir por ellos, pero se dio cuenta que algo no estaba bien con ellos, luego de que la marea comenzara a subir peligrosamente. Fue entonces cuando se metió al mar lo más rápido que pudo y logró trasladar a tres de sus hijos de entre 12 y 10 años, a un lugar seguro.

“Murió como un héroe, salvando a nuestros bebés”, dijo su esposa Laura Burford a familiares, según consignó Daily Mail en su portal web.

La situación devastó por completo a la familia, y así lo evidenciaron a través de un comunicado que Laura hizo llegar a los medios: “Estoy absolutamente devastada al decir que he perdido al amor absoluto de mi vida. Sus siete hermosos hijos han perdido a su padre. Murió salvando la vida de sus hijos en el mar. No hay palabras para describir el dolor. Siempre estaré agradecida con él por traer a nuestros bebés de regreso. Lo amo, siempre lo he hecho y siempre lo haré“.

El rescate de Joff

Un portavoz de la fuerza de seguridad que fue parte del rescate de Joff, dijo que: “La policía y la Guardia Costera fueron llamados a las 1.58 pm del domingo para informar que un hombre estaba en dificultades en el mar en Barmouth. El hombre fue llevado en ambulancia aérea a Ysbyty Gwynedd, donde murió trágicamente”.

Por su parte, la Guardia Costera también se pronunció al respecto: “A la 1.31 pm, HM Coastguard recibió una llamada al 999 informando de personas en el agua frente a Barmouth y envió al equipo de rescate de la guardia costera de Barmouth, el bote salvavidas RNLI de Barmouth y el avión de ala fija de HM Coastguar, la víctima fue recuperada del agua y trasladada vía aérea a Ysbyty Gwynedd pero su estado era en extremo grave”, explica el documento.

En el rescate, también trasladaron a los tres pequeños a un centro médico. Todos se encuentran en perfecto estado de salud, gracias a su padre.