Un impresionante video se ha vuelto viral en las redes sociales, donde se puede evidenciar un enorme rayo cayendo justo en la parte de atrás de la emblemática Estatua de la Libertad de Estados Unidos. El video fue captado por un usuario de Twitter, quien posteriormente lo publicó en la red social, asegurando que se trataba del “mejor video” que ha capturado.

El clip fue grabado el miércoles por la noche, cuando una tormenta eléctrica afectó a Nueva York, y una enorme nube negra se posó sobre esta enorme estatua. A los segundos, se ve cómo un rayo ilumina el paisaje

The best video I ever captured. #NewYork #WeatherChannel #NYC pic.twitter.com/cOBqTqJ9LO