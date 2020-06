El minero Saniniu Laizer se convirtió en millonario al recibir 3.4 millones de dólares de parte del Ministerio de Minerales de Tanzania, luego de encontrar dos enormes piezas de la valiosa roca tanzanita.

El codiciado tesoro encontrado por Laizer en las entrañas de la tierra, es uno de los minerales más raros del mundo, y las dos rocas, que le han dado un giro radical a su vida, son las más grandes en la historia que hombre alguno haya conocido.

Our new billionaire in Tanzania God Bless Tanzania God Bless Saniniu Laizer. It was estimated to be worth 7.8 billion. pic.twitter.com/xSryhM2567

Laizer, que trabaja de manera artesanal y no está contratado oficialmente por ninguna empresa, logró vender la tanzanita en un centro local perteneciente al gobierno, creado para los mineros que como él trabajan de forma independiente.

En el año 1967 fue descubierta esta variedad de piedra preciosa, que se distingue por tener distintos tonos, en los que se incluyen verde, rojo, morado y azul.

Las primeras piedras fueron encontradas en las colinas de Mererani, ubicadas al norte de Tanzania, en la región de Manyara, cerca de la ciudad de Arusha y el Kilimanjaro.

La tanzanita es la variedad azul-púrpura del mineral zoisita (un hidróxido-silicato de calcio y aluminio), cambia de apariencia según la condiciones de luz a la que sea expuesta, es usada como gema, distinguiéndose por su marcado tricoísmo.

La piedra en bruto es normalmente de un color marrón rojizo, pero luego de ser sometida a tratamiento térmico su color se torna azul violáceo. El nombre se deriva de Tanzania, país donde fue descubierta y se debe a la empresa Tiffany & Co.

La exclusividad de la roca, que actualmente solo se ha encontrado en un depósito natural, la hace cotizarse entre los más altos precios del mercado. Debido a su rareza, se le ha denominado “diamante índigo”.

We have a new billionaire in #Tanzania🇹🇿 @SaniniuLaizer Tanzanians are rich, #Tanzania is a Rich Country and this is the right narrative. Mr Saniniu Laizer makes it to Tanzania’s billionaire list with Tshs. 7.7 Billion from of a record breaking sale of 9KG Tanzanite Stone. pic.twitter.com/rHbtSSERxf