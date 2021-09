Sichel cuestiona a Parisi: "Si no ha pagado pensión de sus hijos, malamente podemos entregarle el cuidado de la nación"

¿Qué pasó?

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, se refirió este lunes a la situación judicial de su contendor del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien mantendría una deuda cercana a los $207 millones de pesos por concepto de pensión de alimentos.

Según confirmó el abogado de Parisi, el economista se encontraría con una medida cautelar de orden de arraigo, sin embargo, añadió que su cliente asegura no haber sido notificado del proceso.

¿Qué dijo Sichel?

"Las decisiones éticas siempre son personales, hoy día no hay una ley que lo regule, pero creo que al menos le debe una explicación a Chile", señaló Sichel, en referencia a Parisi.

Tras esto, manifestó que "si quiere aspirar a ser Presidente de la República y si no ha pagado la pensión de sus hijos, malamente podemos entregarle el cuidado de la nación a alguien que no puede responder lo básico o cumplir con lo básico, que es el cuidado de sus hijos".

"Hoy más bien nos gustaría escuchar de buena fuente por qué o qué puede justificar que un padre no se haga cargo de sus hijos y que no haya hecho nada para eso y que esté fuera de Chile por eso, pero insisto, a lo ético nadie está obligado y por eso yo quiero incorporarlo como una obligación legal", manifestó Sichel.

¿Qué dijo Parisi?

Tras el conocimiento del hecho, el candidato del Partido de la Gente se manifestó a través de sus redes sociales, en donde publicó un comunicado.

"No se me ha notificado de ninguna resolución de forma legal y menos debo la suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar", señaló.

En esta línea, agregó que "atendido lo anterior, solicité al tribunal respectivo la nulidad de todo lo obrado y agotaré, por intermedio de mis abogados, todas las acciones y gestiones destinadas a defender mis derechos que se han visto vulnerados".

