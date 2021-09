Franco Parisi adeudaría $200 millones de pesos por pensión alimenticia: Enfrenta orden de arraigo nacional

Franco Parisi, candidato presidencial por el Partido de la Gente, y quien además se encuentra fuera de Chile hace más de un año, enfrenta una orden de arraigo nacional por una millonaria deuda por pensión alimenticia.

Esto fue confirmado a CNN Chile por el abogado de Parisi, Mauricio Pavez, al emitirse un adelanto de la emisión de un reportaje de Canal 13, el cual asegura que el abanderado posee una deuda de al menos 207 millones de pesos a sus dos hijos menores de edad.

Según el abogado, en consecuencia de estos hechos, el economista tendría una orden de arraigo nacional pero que no se le ha sido notificado debido a que está hace más de un año en Estados Unidos.

¿Qué dijo Parisi?

En un comunicado, Franco Parisi negó que se le haya notificado sobre el cobro de esta "exorbitante e irreal" suma de dinero por pensión alimenticia.

"No se me ha notificado de ninguna resolución de forma legal y menos debo la suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar", aseguró el candidato.

Asimismo, agregó que "solicité al tribunal a nulidad de todo lo obrado y agotaré, por intermedio de mis abogados, todas las acciones y gestiones destinadas a defender mis derechos que se han visto vulnerados".

Finalmente, asegura que a sus hijos "nunca les ha faltado nada y nunca les faltará".