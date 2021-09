Durante las últimas semanas se destapó una investigación de la Fiscalía, que se encuentra indagando la compraventa de relojes de lujo.

Entre los involucrados se encuentra el marido de Tonka Tomicic, Marco Antonio López "Parived", y con el transcurso de los días un medio de comunicación chileno aseguró que Cristián de la Fuente también se encuentra siendo investigado por la justicia.

El actor chileno conversó con "Mucho Gusto", donde descartó de plano haber comprado o vendido artículos robados y contó su versión de los hechos.

La defensa de Cristián de la Fuente

De acuerdo a su testimonio, en febrero de 2020 se contactó con un joyero con el objetivo de vender dos de sus relojes marca Hublot, ya que no los usaba.

"Uno de los relojes me los compré cuando cumplí 40 años, me lo mandé a hacer, tengo los certificados de origen, con una tarjetita, y el otro reloj me lo mandó de regalo Hublot, porque soy amigo del dueño", aseguró.

Añadió que "yo entregué mis relojes y me llegaron cheques de la Tonka Tomicic por el monto total", junto con todos los documentos de adquisición.

Tras la transacción, Cristián aseveró que nunca habló con Tonka Tomicic ni tampoco con el joyero. "Yo recibí los cheques, el tipo los vendió y se acabó. Esto fue en febrero de 2020, yo nunca más vi a Daniel Goñi (el vendedor), yo me fui a Vichuquén", explicó.

"Después vi esta nota dura de relojes robados, sale mi cara, sale mi imagen, eso le provoca daño a mi mujer, a mi hija. Yo después apelando a la ley de prensa le mando una carta a La Red donde aclaro todo", reveló, alegando que nunca el canal de televisión publicó su respuesta.

En el mismo sentido, aseguró que por esta investigación, "jamás he recibido nada de la Fiscalía, ni una citación, nada, y si me llaman feliz voy (...) Yo vendí dos relojes, lo que no tiene nada de malo"

"Esto es como el juego del teléfono, que pudo haber salido mi nombre en la investigación y la periodista leyó mi nombre y dice 'Cristián de la Fuente involucrado', y publicaron la nota (...) Se está diciendo algo que es completamente falso. Llevo una semana recibiendo mensajes mala onda, a mi hija, a mi familia, es un daño heavy", sumó.

Asimismo, reveló que en Chile sus relaciones comerciales se han visto afectadas, "porque todos los contratos con la marca tienen una clausula de probidad, donde si tu nombre se ve involucrado con algo así se cancela, y no he podido subir posteos a mis redes sociales porque ninguna marca quiere verse involucrada en algo así".

La exfiscal Marisa Navarrete, quien se encontraba en el estudio, aseguró que si la historia y la investigación es como la cuenta Cristián de la Fuente, él no tendría que comparecer ante la justicia como imputado. "No hay nada más que decir", fustigó.

