Hace algunos días atrás, el medio Ciper Chile reveló que el Ministerio Público está liderando una investigación sobre contrabando de relojes de lujo. Entre los involucrados se encuentra el marido de Tonka Tomicic, Marco Antonio "Parived" López, debido a que habría comprado algunas especies.

Este fin de semana, el canal chileno La Red reveló que, de acuerdo a sus fuentes reservadas, quien también estaría bajo investigación de la PDI es el actor Cristián de la Fuente.

Algo que él y sus abogados se apuraron en desmentir, mediante una carta que él mismo le envió al director ejecutivo de la mencionada señal, Victor Gutiérrez, a la que "Mucho Gusto" tuvo acceso y reveló durante esta jornada.

Niega haber comprado especies robadas

Cristián parte diciendo en la misiva que "el día 8 de septiembre fui aludido personalmente en una nota periodística publicada a través de la página web del medio de comunicación que usted dirige, sobre el caso de contrabando y receptación de relojes que se ha dado a conocer durante los últimos días en diversos medios de prensa".

"Desconozco cuál puede ser el origen de la información publicada en esta nota, cuyo titular afirma que estaría 'entre los investigados' en este caso, considerando que en ningún momento se me consultó sobre este asunto y que esta investigación tiene el carácter de reservado, según ha informado públicamente la Fiscalía", añadió.

Sumó que "en relación a esta publicación, quiero manifestar que no he recibido ninguna citación ni comunicación de la Fiscalía vinculada con esta -u otra- investigación penal, y nunca he estado involucrado en la compra de 'especies robadas' como refiere la nota".

El actor le pidió a Gutiérrez que "se rectifique y aclare la información publicada en esta nota", debido que, a su juicio, está afectando "gravemente mi honra y la de mi familia".

Asimismo, el "Mucho Gusto" se comunicó de forma directa con Cristián, recibiendo como respuesta por parte de sus abogados, que se comunicaron con su cliente, que de la Fuente "desconoce el origen de la información publicada por La Red (...) es absolutamente falso", y le están pidiendo a la señal que aclaren "la información publicada".

Todo sobre Mucho Gusto

Todo sobre Famosos chilenos