Tonka desmiente ser investigada por Fiscalía en caso que involucra a Parived: "Es absolutamente falso"

La conductora de televisión, Tonka Tomicic, alzó la voz este lunes 30 de agosto y leyó un comunicado en donde se desmarca de la investigación que involucra a su marido, Marco Antonio López Spagui, "Parived", sobre una supuesta receptación de relojes de lujo.

Ocupando la pantalla de su programa en Canal 13, Tomicic comenzó señalando que "quiero referirme a una nota que fue emitida anoche con respecto a una filtración de una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, donde, según el medio, soy mencionada".

La animadora fue enfática en señalar que "es absolutamente falso que yo esté siendo investigada en esos hechos. Lo desmiento categóricamente. Un mínimo en el ejercicio periodístico es chequear la información antes de repetir de manera parcial una versión, y también una versión parcializada de los hechos".

Tras señalar esto, Tomicic hizo eco de su historia en los medios de comunicación, recordando que su carrera la comenzó "a los 13 años. Hoy tengo 45 y todo lo que tengo lo he obtenido con esfuerzo y con sacrificio. Jamás he preferido el camino fácil para conseguir algo en mi vida".

"Esa es la manera en la que me criaron, me formaron mis papás. Con esos valores inquebrantables. No estoy dispuesta a aceptar que se enlode mi honra de manera irresponsable", finalizó.

La investigación contra su marido

El viernes Ciper Chile publicó una investigación en la cual se vincula a Marco Antonio López, conocido como Parived, esposo de la conductora de televisión Tonka Tomicic, con un caso de contrabando de joyas y relojes de lujo.

De acuerdo al citado medio, la Fiscalía Metropolitana Occidente está tras los pasos de varios funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que están relacionados con una red de contrabando que incluye a empresarios receptadores de accesorios de lujo robados en el extranjero.

La investigación apunta a un grupo de chilenos que operan en países de Europa y América del Norte, cuyo primer escalón está integrado por lanzas internacionales que roban joyas y relojes de alta gama. Tras esto, las especies son internadas al país, para posteriormente ser comercializadas.

Precisamente dentro del delito de receptación es que se está investigando a Parived, ya que los antecedentes de Fiscalía indican que habría adquirido tres relojes de la marca Rolex, los que en el comercio están avaluados en un precio que parte en los $4,5 millones y que puede llegar a $70 millones.

Además, la información preliminar indica que cheques de Tomicic formarían parte de la indagatoria y que el Ministerio Público estaría detrás de estos documentos

Tras conocerse la información el pasado viernes, el marido de la animadora manifestó "quiero ser tajante y claro: Jamás he incurrido en algún tipo de conducta reñida con la ley, ni menos involucraría a mi familia en una situación de esa magnitud", mediante un comunicado de prensa que ella misma compartió en sus redes sociales.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

