Parisi por millonaria deuda de pensión de alimentos: "No se me ha notificado ninguna resolución de forma legal"

¿Qué pasó?

El candidato presidencial Franco Parisi, emitió un comunicado en el cual se refirió a una supuesta deuda de pensión de alimentos a sus dos hijos menores de edad.

¿Qué dijo Paris?

Al respecto, Parisi señaló en referencia a un reportaje de Canal 13 en el cual se le vincula a un juicio de materias reservadas por estar involucrados dos de sus hijos menores de edad, que “jamás he sido emplazado legalmente al mismo, no se me ha notificado ninguna resolución de forma legal y menos debo la suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar”.

Además, indicó que “solicité al tribunal respectivo la nulidad de todo lo obrado y agotaré, por intermedio de mis abogados, todas las acciones y gestiones destinadas a defender mis derechos que se han visto vulnerados”.

“Esto lo vivimos en 2013 y después de cuatro años lo gané en la Corte Suprema. Estoy seguro de que ganaremos esta contienda legal, pero a mis hijos nunca les ha faltado nada y nunca les faltará”, concluyó.

¿Y alguien tenía alguna duda que nuestro ascenso en las encuestas y tener el partido más grande iba a dejar tranquilo a el Canal13 de Luksic?



Acá un nuevo ataque que también terminaremos ganando.



Cuál es la diferencia esta vez? la gente ya no les cree y ya no estoy SOLO. pic.twitter.com/WfUIKpnOTQ — Franco Parisi Presidente (@Parisi_oficial) September 19, 2021

Supuesta deuda de $207 millones

Según el reportaje, el candidato presidencial del Partido de la Gente tendría una deuda de más de $207 millones por el no pago de las pensiones de alimentos de sus dos hijos y además que se encuentra vigente una orden de arraigo en su contra decretada en agosto de 2020.

Debido a lo anterior, el Departamento de Extranjería y Policía Internacional podría detenerlo para ponerlo a disposición de los tribunales al ingresar a Chile.

En cuanto a la deuda total, el reportaje dio a conocer las liquidaciones de pensiones realizadas por el Tercer Tribunal de Familia de Santiago, cuya deuda asciende a $207.396.092.

Además, publicó que Parisi se comprometió a una mantención mensual en dinero más el pago de los colegios y gastos médicos de sus dos hijos, sin embargo, en 2016 habría dejado de transferir el dinero, por lo cual se solicitó la liquidación de lo adeudado, tras lo cual la justicia resolvió en julio del año pasado que debía pagar el monto total más reajustes, intereses y las costas.

Por otra parte, según el reportaje en agosto de 2020 el mismo tribunal ordenó medidas de apremio, como la suspensión de la licencia de conducir y la orden de arraigo que sigue vigente. Además, en septiembre del mismo año la justicia dictaminó una orden de ejecución y embargo de sus bienes, lo cual no pudo concretarse debido a que su propiedad en El Golf había sido vendida cinco años antes.

En el reportaje se explicó que tras su separación en 2010 Parisi entregó su casa a una sociedad que tenía con sus dos hermanos, sin embargo, cuatro meses antes se salió de la sociedad y recibió $450 millones de su hermana.

El inmueble habría sido vendido por la sociedad en $715 millones en 2015 según el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Posteriormente, en agosto de ese año a través del mismo mecanismo Parisi vendió dos sitios en Puerto Velero, comuna de Coquimbo por $196 millones.

Además, según el registro de propiedades del condado de Birmingham, en Alabama, en septiembre de ese mismo año Parisi compró una casa por $378 millones.

