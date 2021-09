Ministro Ossa: "No pretendemos frenar el cuarto retiro con esta ley corta, pretendemos mejorar las pensiones"

¿Qué pasó?

El ministro secretario General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, se refirió este lunes a la ley corta de pensiones que ingresará el Gobierno durante esta jornada, con el objetivo de aumentar la pensión básica solidaria y extender el aporte previsional solidario.

En esta línea, el secretario de Estado, en conversación con radio Infinita, descartó que esta iniciativa legal haya sido elaborada para evitar una aprobación del proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales.

Esto, ya que durante esta semana la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados votará en particular dicho proyecto, para despacharlo a la Sala.

¿Qué dijo Ossa?

"Nosotros no pretendemos frenar el cuarto retiro con esta ley corta, nosotros pretendemos mejorar las pensiones, y mejorar las pensiones supone, por un lado, una ley corta como esta y, por el otro lado, el rechazo del cuarto retiro", señaló el titular de la cartera.

En este sentido, Ossa insistió que la ley corta de pensiones y rechazo del cuarto retiro "se conectan, en el de mejorar las pensiones, pero lo uno no busca lo otro".

"Nunca existen certezas"

En paralelo, Ossa se refirió a sus declaraciones del fin de semana, cuando señaló que "nosotros creemos que están los votos para que sea rechazado el cuarto retiro", antes de entrar al Te Deum Ecuménico.

"En esto nunca existen certezas, yo nunca quise decir que el Gobierno necesariamente tuviera los votos, asegurara los votos", aclaró Ossa.

"El famoso pantallazo"

Tras esto, agregó que "al contrario, uno tiene la esperanza, uno espera que los políticos reaccionen en base a intereses no necesariamente electorales, pensando en las pensiones de los chilenos, pero en caso alguno me atrevería a asegurar un resultado de una votación. No solo esta, que es particularmente dinámica, como hemos visto, sino en general ninguna".

"Todos quienes estamos en el Congreso, que hemos trabajado en la Segpres, sabemos que hasta que no aparezca el famoso pantallazo (de la votación), nada está determinado", señaló.

Cambios de postura

Posteriormente, Ossa se refirió los cambios en las posturas de algunos parlamentarios con respecto al cuarto retiro, específicamente quienes han pasado de rechazarlo a asegurar su apoyo.

"Muchas de las voces de oposición y de Chile Vamos que hoy están favoreciendo este cuarto retiro, ellos mismos, a diferencia de los anteriores, habían dicho que estaban en contra, habían dicho de forma transversal que con el Ingreso Familiar de Emergencia en los términos que hoy existen para las familias, no era necesario un retiro", expresó.

En esta línea, agregó que "nos lo decían de forma categórica antes de inscribir sus candidaturas y bastó que las inscribieran y empezaron algunas opiniones contrarias a las que se venían dando por esos mismos parlamentarios".

Fines electorales

Finalmente, el secretario de Estado señaló que "cuando usted escucha a los economistas de su sensibilidad política, cuando usted escucha que van desde la derecha a un Nicolás Eyzaguirre, y así y todo hace caso omiso sobre los efectos, ya sea porque no se requiere, ya sea por los efectos que se produce en los mercados, en la inflación y en las tasas de interés, obviamente uno tiene el derecho a pensar que lo que hay detrás son fines electorales".

