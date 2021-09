Sichel por parlamentarios que critican presión de Martorell a Núñez por cuarto retiro: "No es nuestra preocupación"

¿Qué pasó?

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, se refirió este viernes a la polémica entre su comando y algunos parlamentarios de RN, quienes señalaron sentirse presionados desde su candidatura a rechazar el proyecto de cuarto retiro.

Lo anterior, a propósito del mensaje enviado por la vocera de su candidatura, Katherine Martorell, a la diputada Paulina Núñez (RN), luego de que esta última confirmara su voto a favor de una nueva extracción de fondos de las AFP.

"De verdad es una desilusión que te saques la foto (con Sichel) y después hayas decidido dejar de ser parte de este proyecto político y de Gobierno", le aseguró Martorell a Núñez.

Lo anterior generó cierto resquemor entre los legisladores de Renovación Nacional, principalmente por el tono y la forma de la exsubsecretaria de Prevención del Delito.

¿Qué dijo Sichel?

Consultado por lo anterior, el abanderado de Chile Vamos manifestó que "algunos tienen una sensibilidad bien especial, que parece que les gusta a ellos hacer todo, pero cuando uno les dice que no está de acuerdo con ellos, explotan su sensibilidad".

Tras esto, agregó que "yo estoy preocupado de las personas, no de la sensibilidad del parlamentario X, Y o Z. Estamos preocupados del bienestar y las pensiones de Chile, no si se sienten incómodos porque el candidato presidencial de su sector dijo algo o no".

Mejorar las pensiones

"La verdad, estamos acá para entender que parlamentarios, nosotros, esta campaña, la política, son medio y no fines. El fin de la política es mejorar las pensiones y que las personas tengan una vejez digna, y por lo tanto, si a ellos no les gusta el trato y se sienten presionados o no presionados, no es nuestra preocupación", lanzó Sichel.

"Acá nunca más 'cocinas' políticas donde arreglamos las cosas diciendo 'mira, entre nosotros, veamos, no nos peguemos', no, vamos a decir siempre lo que creemos mejor para Chile y las personas, y eso es discutir sobre las pensiones", agregó.

"Parlamentarismo delirante"

Tras esto, se refirió al escenario actual de la discusión del proyecto, señalando que "he escuchado que hay un consenso universal de que estamos haciendo algo mal, caímos en una especie de parlamentarismo delirante, diciendo que no importa, que todo el resto son agoreros, que todo lo que diga el resto está mal salvo ellos".

"¿No será que alguna vez tenemos que pensar lo que es mejor para las personas, que lo mejor para el propio parlamentario? ¿No será que alguna vez tenemos que pensar más en las pensiones que en el retiro? ¿No será que alguna vez tenemos que preocuparnos menos de nosotros mismos y nuestros egos y lo que nos pasa entre nosotros, y nuestras listas parlamentarias, y preocuparnos más de las personas y su futuro?", preguntó.

Finalmente, manifestó que "para eso estamos acá, para nosotros la política tiene un solo sentido, que las personas votan por personas y están preocupados por su bienestar, y todavía seguimos hablando todo el día si a un parlamentario le gusta o no le gusta lo que creemos que es bueno para las personas".

