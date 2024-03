Simone Inzaghi adelanta cuál será el futuro de Alexis en Inter de Milán

12 mar. 2024 - 18:40 hrs.

A contar de las 17:00 horas de este miércoles, el Inter de Milán de Alexis Sánchez visitará a Atlético de Madrid por los octavos de final de Champions League, tratando de mantener o alargar la diferencia de 1-0 que cosechó en el duelo de ida.

En la previa de este compromiso, el técnico del conjunto lombardo, Simone Inzaghi, destacó el aporte que está haciendo el "Niño Maravilla", quien en los últimos cotejos de su equipo ha entregado tres asistencias y anotó un gol.

"Hay que felicitarle a él, entró en el equipo de la mejor manera posible, todos le quieren mucho, es un jugador con grandes dotes técnicas y ha metido muchos goles", sostuvo el adiestrador de los neroazzurros en conferencia de prensa.

El futuro de Alexis Sánchez en el Inter de Milán

En la misma línea, el entrenador aseguró que el chileno "ha tenido un comportamiento ejemplar. (Marcus) Thuram y Lautaro (Martínez) llevan una gran temporada, pero él y (Marko) Arnautovic son fundamentales. Tendrá muchas oportunidades de aquí al final".

Pero eso no es todo, ya que al ser consultado por el once que saltaría a la cancha del estadio Metropolitano a enfrentar al elenco colchonero, el estratego entregó una respuesta que sin duda llenará de ilusión al atacante nacional.

"Por lo que se refiere a la alineación, De Vrij ha jugado muchos partidos, ha vuelto en buena forma. Dumfries y Darmian también", afirmó.

"Mi preocupación es no tener a Carlos y Arnautovic, que fueron fundamentales en la ida. Pero tuvieron problemas tras el partido de Bologna y no estarán disponibles", indicó Inzaghi, dando a entender que el austriaco, principal competidor del tocopillano en la suplencia, no verá minutos.

