Ecuador venció a Nigeria en partido que transmitió Mega en todas sus plataformas: Byron Castillo estuvo en la cancha

02 jun. 2022 - 22:39 hrs.

¿Qué pasó?

La selección de Ecuador derrotó por 1-0 a su similar de Nigeria, en un partido amistoso previo al Mundial de Qatar, el que se pudo disfrutar a través de todas las plataformas digitales de Mega, y que tuvo a Rodrigo Sepúlveda en los comentarios y a Marcelo González en los relatos.

El amistoso se disputó en Harrison, Estados Unidos, donde la escuadra sudamericana demostró sus pergaminos.

Gol y presencia de Byron Castillo

El gol corrió por cuenta de Pervis Estupiñán, a los 2 minutos, por lo que la selección ecuatoriana estuvo con el marcador a favor casi todo el encuentro y así supo manejar el desafío.

Cabe recordar que Ecuador está a la espera de la resolución de la FIFA respecto de si podrá participar de la próxima cita mundialista, debido a la inclusión de Byron Castillo en las eliminatorias sudamericanas. El jugador, en todo caso, fue nominado para el partido e ingresó en el entretiempo.

Mega transmitirá más partidos amistosos

Restan solo 5 meses para que comience el Mundial y las diferentes selecciones de fútbol empiezan a prepararse con partidos amistosos. En este marco, Megamedia, de forma innovadora, trasmitirá diferentes encuentros amistosos a través de sus plataformas digitales.

Domingo 5 de junio: Perú vs. Nueva Zelanda, 11:30 horas

Jueves 9 de junio: Arabia Saudita vs. Venezuela, 13:00 horas

Sábado 11 de junio: Ecuador vs. Cabo Verde, 17:30 horas

Señales digitales de Megamedia:

- Mega.cl

- Megadeportes.cl

- Facebook Mega

- Facebook Megadeportes

- Youtube Mega

- Youtube Meganoticias

- Twitch Mega

- Twitch Megadeportes