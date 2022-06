Antes de partir a gira por Asia: Eduardo Berizzo desmintió supuesta polémica con el capitán Bravo

01 jun. 2022 - 18:41 hrs.

¿Qué pasó?

El nuevo director técnico de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo, se mostró molesto al declarar con los medios de comunicación en su llegada al aeropuerto de Santiago, para emprender vuelo rumbo al equipo criollo al continente asiático.

El entrenador de la Roja desmintió una supuesta marginación del portero Claudio Bravo para las Eliminatorias del Mundial 2026. "Eso no lo he dicho", puntualizó en el terminal aéreo.

Esta información surgió a raíz de un artículo de La Tercera, en el que se indicaba que el nuevo estratego no tendría contemplado al arquero del Betis para las Eliminatorias del Mundial 2026, debido a su edad y lucha con las lesiones, lo que le ha quitado continuidad en el elenco hispano.

"No quiero hacer declaraciones"

Berizzo evitó entregar mayor información en su arribo al aeropuerto. El DT se dirigió raudo hacia la zona de embarque y ahí dijo breves frases.

Con una notoria molestia negó haber marginado a Claudio Bravo del próximo proceso clasificatorio. Ante la pregunta de los medios de si esta polémica era real, dijo "no, claro que no. Yo no hablé de nada".

"No me sorprende. Sé qué digo y qué no digo. Y eso no lo he dicho", añadió, para luego seguir su camino hacia la zona de embarque.

Gira por Asia

La Roja inició este miércoles su viaje hacia Corea para disputar un amistoso el lunes 6 con el combinado asiático. Luego de este partido, la Roja se trasladará a Japón para participar de la Copa Kirin, torneo en el que enfrentará a Túnez el viernes 10 de junio y, posteriormente, a la selección de Ghana o Japón, según los resultados de la competencia.

Ecuador- Nigeria: Mega transmite en vivo

En medio de la polémica que vive la Selección de Ecuador ante el reclamo de Chile ante la FIFA por supuesta falsa nacionalidad del jugador Byron Castillo en las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo que dirige Gustavo Alfaro se sigue preparando para su papel en el Mundial de Catar 2022.

La Tricolor se enfrentará este jueves, desde las 22:15 horas al poderoso representante de Nigeria en el estadio Red Bulls de Nueva York, Estados Unidos. El compromiso podrás seguirlo en vivo desde Chile en las siguientes plataformas digitales de Megamedia:

- Mega.cl

- Megadeportes.cl

- Facebook Mega

- Facebook Megadeportes

- Youtube Mega

- Youtube Meganoticias

- Twitch Mega

- Twitch Megadeportes